Gunthrie – Little Anny

Little Anny est le premier tome d’un western sombre et violent intitulé Gunthrie, paru aux éditions Soleil, en septembre 2024. Un album de Christophe Cazenove et Serge Carrière, qui propose de suivre un jeune homme, parti de la ferme familiale, pour remettre le fusil de son père dans son cercueil.

Tout a commencé le jour où Gunthrie a quitté la ferme. Tout le monde semblait se fiche de lui et de son départ. La mère en tête, elle déplaçait des meubles, sans écouter son fils qui lui expliquait qu’il partait ! Ce matin-là, il n’a pas eu le droit à l’adieu qu’il attendait. Cela l’aurait certainement aidé à accepter l’idée qu’il n’allait jamais revenir… Alors qu’il s’éloignait de la maison, une voix l’interpella. Isaya passait avec une brouette, il n’en avait que faire de ce qu’avait à dire Gunthrie. Il continuait ainsi quelques pas, quand une autre voix lui expliquait qu’il partait sans le papier ! Sa petite sœur lui remettait une lettre et lui rappelait qu’il partait sans lui dire au revoir. Gunthrie la remercia et parti en affirmant qu’il ne voulait pas lui faire de peine. Un courrier qui annonçait la mort de leur père.

Alors qu’il part avec l’intention de mettre le fusil de son père dans son cercueil avec lui, Gunthrie amorce une folle aventure. En effet, le jeune homme va être poursuivi par sa sœur, mais aussi par des malfrats qui recherchent ce fusil… Une aventure improbable, pour un jeune homme désorienté, suivi de sa sœur un peu plus perspicace, malgré une malformation au pied. La bande dessinée est plutôt bien maîtrisée, proposant un scénario qui se dévoile petit à petit, laissant planer le mystère, et offrant un bon nombre de rebondissements. L’univers présenté reste assez sombre et violent, pour ce western original et captivant, aux deux héros rapidement attachants, et à la narration intéressante. Les relations, le rapport à la famille, dans cet univers hostile, offrent également de quoi s’amuser. Le dessin semble simple, plaisant, au trait rond et personnages expressifs.

Little Anny est le premier tome de la série Gunthrie, des éditions Soleil. Un album bien mené, surprenant, qui présente un western sombre et violent, autour d’une famille, d’un fils, d’une fille et d’un père disparu, plutôt salaud…