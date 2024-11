Découvrez les exquis Jus Noirs Millésimés d’Alain Milliat

J’ai récemment eu la chance de découvrir le coffret Jus Noirs Millésimés d’Alain Milliat, et c’est une révélation qui mérite d’être partagée. Imaginez trois nectars d’exception, chacun vieilli entre cinq et sept ans, pour libérer toute l’essence de leur caractère unique : le Nectar de Myrtille Sauvage 2017, le Jus de Cerise Griotte 2019 et le Nectar de Cassis Noir de Bourgogne 2017. Dès la première gorgée, j’ai compris que j’entrais dans un univers de saveurs d’une rare finesse. Je vous en dis plus.

Ces jus ne ressemblent à rien de ce que j’ai pu goûter auparavant. Pas de sucre excessif, pas d’arôme artificiel : seulement la pureté du fruit sublimée par le temps. Alain Milliat l’exprime parfaitement : « Le temps qui passe est un ami. » Et c’est cet ami qui a façonné des arômes complexes et une profondeur inégalée, comme si chaque bouteille racontait une histoire, celle de sa maturation patiente.

Des jus noirs millésimés comme si on buvait un bon vin

Le Nectar de Myrtille Sauvage 2017, par exemple, se distingue par sa teinte grenat aux reflets violines et son nez expressif évoquant l’agrume, notamment le citron jaune. En bouche, l’équilibre est saisissant : une légère sensation tannique et des notes acidulées apportent une vivacité parfaite. Ce nectar est le compagnon idéal d’un apéritif chic ou d’un plateau de fromages affinés.

La Cerise Griotte Millésime 2019, quant à elle, est une expérience raffinée. Sa robe grenat limpide aux reflets cuivrés attire l’œil, tandis que son nez dévoile des nuances épicées, avec une touche de fève de tonka qui intrigue et séduit. À la dégustation, j’ai été frappé par sa persistance aromatique et sa délicatesse, un équilibre qui donne envie de replonger encore et encore.

Le Nectar de Cassis Noir de Bourgogne 2017 est la cerise sur le gâteau, ou plutôt le cassis ! Sa robe rubis aux reflets grenat annonce déjà un jus généreux. Au nez, des arômes d’épices et de fruits rouges explosent, promettant une fraîcheur en bouche qui ne déçoit pas. Chaque gorgée laisse une longueur aromatique marquée, le genre de goût qui reste, imprégné, comme un souvenir impérissable.

Un plaisir sans trop de sucre que l’on déguste

Ces jus sont bien plus que des boissons, ce sont des moments de dégustation, des expériences en elles-mêmes. Ils se savourent alors comme des grands vins, accompagnant magnifiquement un fromage de chèvre ou de brebis, ou encore dans un Kir Royal revisité qui vous transporte ailleurs. Ce coffret de 3 x 33 cl, proposé à 29,90 €, est un trésor à déguster et à chérir. Et si, comme moi, vous tombez sous le charme, sachez que la Myrtille 2017 et la Cerise Griotte 2019 peuvent se trouver en version individuelle chez des cavistes et restaurateurs de choix.

Alain Milliat a mis plus de 30 ans à perfectionner son art du fruit, et cela se sent dans chaque détail de ses jus millésimés. Cette initiative audacieuse de vieillissement, inspirée des techniques des maîtres de chais, apporte une dimension nouvelle à l’univers des jus de fruits. Ici, le fruit raconte son histoire, mûri et transformé par le temps pour atteindre un sommet de complexité et de saveurs. Un délice qui se savoure à chaque gorgée.

Ainsi, ces Jus Noirs Millésimés représentent le luxe discret et authentique. C’est la nature mise en bouteille avec passion, le goût rare de la patience et le plaisir de la découverte. Une expérience à ne pas manquer, qui redéfinit ce que peut être un simple jus.

