Le délicieux calendrier de l’avent de Colors of Tea : Chocola’Thé

L’attente de Noël, c’est LE moment magique de l’année où chaque jour mérite sa petite dose de surprises et de réconfort ! Pour 2024, Color of Tea frappe fort avec un calendrier de l’Avent qui sort des sentiers battus : Chocola’Thé. Allez je vous en dit plus !

Imaginez-vous, chaque matin de décembre, impatient de découvrir ce qui se cache derrière la petite case du jour… Ce n’est pas seulement un calendrier habituel c’est une véritable plongée en règle dans l’univers des thés bio et des chocolats artisanaux ! Chaque case s’ouvre sur un instant de plaisir unique, une invitation à se réchauffer et à éveiller les sens entre notes fruitées, arômes épicés et douceurs cacaotées.

L’idée ? Un jour, un thé ou une tisane bio en vrac, et le lendemain, un chocolat, pour un voyage gustatif qui alterne entre douceur et gourmandise. Ce n’est pas un simple assemblage de produits, mais une sélection minutieuse, imaginée pour ceux qui veulent redécouvrir l’esprit de Noël à travers des saveurs authentiques. Ce calendrier a été conçu main dans la main avec une sommelière de thé passionnée et des maîtres chocolatiers comme ceux du Palais d’Ébène et de la chocolaterie Adam. Résultat : un parcours sensoriel de haut vol, où chaque jour nous ramène aux plus belles saveurs de fin d’année, tout en offrant de vraies surprises.

Du thé, des tisanes, des chocolats, que demandez de plus ?

Ce qui rend Chocola’Thé si spécial ? Avant tout, la qualité des produits. Chaque thé et tisane en vrac est bio et sélectionné pour ses saveurs naturelles et délicates : que ce soit une tisane douce et fruitée aux agrumes et basilic, un thé noir réchauffant à la cannelle, ou encore un maté de Noël épicé, les infusions varient en intensité et en arômes. Vous découvrirez ainsi une diversité de thés, associés aux saveurs de Noël pour apporter une touche de tradition et de modernité à la fois.

Colors of Tea, un délicieux calendrier de l’avent très très gourmand

Côté chocolats, c’est un pur bonheur ! Chaque bouchée est conçue pour fondre lentement et laisser place à une explosion de saveurs : du chocolat noir intense, du chocolat au lait aux éclats de noisettes croquants, du caramel moelleux, et même des créations inédites infusées au thé. En plus de régaler les papilles, les chocolats sont travaillés pour s’accorder avec les thés du calendrier, créant une harmonie parfaite dans chaque dégustation. Et avec des variantes gourmandes comme les truffes de Noël ou le chocolat noir à la nougatine, chaque jour devient un nouveau plaisir.

Mais ce n’est pas tout : pour rendre l’expérience encore plus immersive, Color of Tea ajoute un kit d’accessoires de dégustation ! Une tasse, un filtre à thé, une cuillère en porcelaine de limoges, une sous tasse au motif de Noël et même des stickers de Noël pour personnaliser votre tasse. Tout est là pour que chaque moment de dégustation soit parfait, du choix du thé jusqu’à l’infusion idéale, avec cette petite touche DIY festive. Résultat ? Vous créez votre propre rituel de Noël, et chaque gorgée devient une célébration.

Pour seulement 38€, le Calendrier de l’Avent Chocola’Thé de Color of Tea fera de décembre une fête gustative et chaleureuse, parfaite pour célébrer l’attente de Noël en bonne compagnie… ou en tête-à-tête avec soi-même !

Et si vous voulez savoir EXACTEMENT ce qu’il y a dedans lisez la suite. Si vous ne voulez pas faire le.la curieux.se alors je vous souhaite une belle dégustation ! Ho,ho,ho !

Pour commander votre Calendrier de l’Avent Colors of Tea c’est par ICI >>

Unboxing de Colors Of Tea Chocola’Thé : gourmand à souhait

Bon seul les plus curieux.se comme moi vont lire la suite. Allez hop on y va !

Un voyage de plaisir gustatif

Le voyage commence en douceur avec un thé vert bio à la menthe poivrée. Simple et rafraîchissant, il prépare les papilles pour les jours gourmands à venir. Puis, dès le deuxième jour, place à une gourmandise chocolatée signée Palais d’Ébène : un chocolat noir en forme de sujet de Noël, qui contraste agréablement avec le thé du premier jour. Pour la suite, on découvre une tisane au citron et basilic, surprenante et parfumée, parfaite pour une pause hivernale.

La quatrième case révèle un chocolat noir à l’orange de la chocolaterie Adam. Son goût raffiné d’agrumes apporte une touche d’élégance et de gourmandise. Le cinquième jour, le thé noir chocolat épices et agrumes ravit les amateurs de saveurs corsées. Il associe la richesse du cacao aux notes épicées, réveillant l’esprit de Noël. Et, pour le sixième jour, c’est un chocolat au lait croquant aux noisettes bio de la chocolaterie Adam, dont la texture et la douceur ajoutent une dimension fondante sous la dent.

ça croque, c’est gourmand, c’est surprenant

Le septième jour, on découvre un rooibos russe bio aux huiles essentielles de cinq agrumes, un mélange fruité qui rappelle les marchés de Noël et réchauffe à chaque gorgée. Plus tard, le dixième jour, la boîte dévoile une bouchée chocolat pomme-caramel, une alliance sucrée et fondante parfaite pour satisfaire les envies gourmandes. La tisane menthe-cacao du jour onze, idéale pour la digestion, offre une pause réconfortante après les repas, avec ses notes apaisantes de menthe.

À la mi-décembre, le maté de Noël épicé fait son apparition. Vivifiant et réchauffant, il accompagne parfaitement les matinées fraîches. Quelques jours plus tard, le quinzième jour, on retrouve une tisane végétale à l’eucalyptus et au gingembre, idéale pour renforcer les défenses naturelles et affronter l’hiver en pleine forme. Le jour suivant, retour au chocolat avec une gourmandise au caramel bio, qui fond délicieusement en bouche.

On adore ce calendrier de l’avent pleines de belles dégustations !

Les plaisirs se poursuivent avec un chocolat noir à la nougatine le dix-huitième jour, offrant une texture croustillante et une saveur intense. Puis, on savoure un thé blanc épicé à la vanille et aux agrumes, joliment nommé guirlandes de Noël, qui apporte une touche de douceur et de légèreté en fin de journée. Quelques jours avant Noël, le calendrier surprend avec un chocolat infusé au thé earl grey, une expérience envoûtante qui marie thé et chocolat avec subtilité.

À l’approche des fêtes, un thé noir épicé à la cannelle et à l’orange annonce la magie de Noël avec ses arômes chaleureux et réconfortants. Enfin, pour le réveillon, Color of Tea réserve une surprise spéciale : des truffes de Noël fondantes, parfaites pour clôturer ce mois de gourmandise et de surprises avec une touche de chocolat intense.

Vous l’aurez compris le maitre mot était gourmandise ultime dans ce calendrier de l’avent ! Alors sautez vite dessus avant qu’il n’y en ait plus !

Pour commander votre Calendrier de l’Avent Colors of Tea c’est par ICI >>