Espaces ludiques de casinos et de festivité au Canada

Au Canada, les complexes de divertissement qui disposent de casinos sont légion. Outre les jeux casinos, poker, machine à sous, roulette et baccarat, ces endroits incluent d’autres espaces qui sont mis à disposition des visiteurs. Ces derniers ont la veine de pouvoir passer des moments de festivité et de bien-être et d’être enthousiasmés par une expérience lounge comprenant, en plus de ces jeux, des restaurants, des bars, des discothèques, etc,.

Tout comme les casinos physiques, ce pays regorge également de casinos en ligne. Les amateurs et professionnels de paris peuvent ainsi jouer dans des casinos en ligne avec de l’argent canadien et tenter leur chance remporter des jackpots. Ce faisant, ces joueurs peuvent profiter des jeux sur terrain mais aussi de chez eux et ce, sans compromettre leur expérience ludique.

Nous explorons dans cet article 3 destinations physiques à couper le souffle, mises à disposition des joueurs de casino.

Fallsview Casino Resort

Communément appelé Fallsview Casino, Niagara Falls view est un casino de villégiature situé à Niagara Falls, en Ontario. Ouvert depuis juin 2004, ce complexe surplombe les chutes du Fer à cheval.

Les visiteurs de Niagara Falls seront captivés par les deux casinos situés à quelques pas de Niagara Falls. Avec près de 4 500 machines à sous, plus de 170 tables de jeu et une variété de divertissements et de restaurants, le Casino Niagara et le Fallsview Casino Resort ne lésinent pas sur leurs moyens pour divertir une clientèle de plus en plus exigeante. Toute personne qui y séjourne aura ainsi accès aux deux casinos à travers une passerelle intérieure. Les clients peuvent également faire des aller-retours entre le Casino Niagara et le Fallsview Casino Resort sur simple présentation de leur carte de chambre.

Avec 1 300 machines à sous allant de 0,01 $ à 5 $ et plus de 40 tables de jeu, les parieurs trouveront facilement leur jeu préféré au Casino Niagara. Ce dernier abrite également le LEV2L Sports Bar, qui propose une salle de poker spacieuse, des paris multisports, 50 écrans HD et est l’endroit idéal pour suivre un match.

Fallsview Casino Resort de sa part vous propose 3000 machines à sous et 130 tables de jeu, dont le baccara, le craps et la roulette. Les visiteurs du complexe peuvent également s’y rendre aux nombreux restaurants, à une galerie marchande et à un théâtre.

Casino Lac-Leamy

Inauguré en mars 1996, le Casino du Lac-Leamy, précédemment appelé Casino de Hull, est situé à Gatineau. Ce casino est juxtaposé à l’hôtel Hilton Lac-Leamy, à un théâtre ainsi qu’un centre de congrès, ce qui en dit long sur son ampleur. Ici, les joueurs de pari peuvent profiter de 1 700 jeux de tables, y compris des tables de bataille, blackjack, baccara, poker, sic bo, craps et roulette.

Ce casino dispose également de tout ce qu’il faut pour divertir ses clients et veiller à satisfaire même leurs moindres exigences. Il vous propose cinq restaurants différents ( TGV, le Café, le Banco Bistro, l’Arôme et le Baccara) et met à votre disposition des amateurs de cocktail trois bars différents (le Bar7, le Bar Poker et le Bacchus). Pour couronner le tout, les clients auront également accès à une boîte de nuit, le Club Aléa, ainsi qu’à un complexe.

L’espace confère ainsi à ses clients tous les outils de confort qui font qu’il soit l’un des plus appréciés de la région. Situé au bord de la rivière des Outaouais, il bénéficie d’une conception architecturale ultra moderne et lumineuse qui frappe de stupeur même les plus mornes des visiteurs.

Casino de Montréal

Portant le nom de la ville la plus dynamique dans la province du Québec, ce casino, inauguré en octobre 1993, est situé sur l’île Notre-Dame à Montréal. Cette ville qui est reconnue pour ses centres de ski et de planche à neige, abrite également ce plus grand casino au Canada.

Étant l’un des plus sophistiqué au pays, le Casino de Montréal comporte neuf étages où l’on découvre plus de 150 jeux de tables (baccarat, blackjack, poker, roulette, craps, etc), 3 000 machines à sous et jeux électroniques mais aussi l’un des plus grands jeux de Keno du continent américain. Il dispose également de cinq restaurants (Le Montréal, Pavillon, Ajia, L’instant et l’Atelier), de trois bars (Valet de carreau, DeDame de cœur et Roi de pique, Bar Poker) et d’un Cabaret de 500 places qui accueille des spectacles de danse, des soirée hommage et des revues musicales réalisées par des artistes locaux et internationaux.

L’aménagement et la décoration du Casino de Montréal était réalisé par des artistes et designers de renom qui n’ont pas hésité de faire de ce lieu un espace vertigineux et paradisiaque, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Vous n’allez qu’à contempler le casino pour vous rendre compte de l’ampleur du chef-d’œuvre exquis qui fait de ce casino l’un des plus beaux au monde.