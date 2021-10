Voyage aux USA : la fin du travel ban prévu en novembre

La nouvelle est tombée à la fin du mois de septembre : le “travel ban” va être levé pour les ressortissants de l’Union Européenne qui souhaitent mettre le pied sur le sol américain. Attention, les conditions d’accès sont loin d’être identiques à celles que les voyageurs ont pu connaître avant la pandémie mondiale. Avant de prendre son billet, il est donc important de connaître les conditions pour passer la frontière.

L’accès aux USA réservé aux personnes vaccinées

La Maison Blanche, par l’intermédiaire de Jeff Zients (qui n’est pas moins que le coordinateur de la lutte contre la pandémie sur le sol américain) a annoncé que tout voyageur en provenance de l’Europe devrait respecter les consignes suivantes :

l Avoir en sa possession la preuve qu’il a reçu ses deux doses de vaccin. Pour les Français, nous ne savons pas encore si le pass sanitaire sera recevable ou si le voyageur devra faire la demande d’un formulaire spécifique, comme c’est déjà le cas pour les Américains qui veulent venir en France.

l Il devra avoir été vacciné par un vaccin reconnu par l’Agence nationale du médicament (FDA). À ce jour, la FDA reconnaît ceux de Pfizer/BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson. Bonne nouvelle pour les Français, ce sont également les vaccins utilisés sur le sol français. Si vous avez un doute, vous pouvez trouver cette information sur votre pass sanitaire.

l Les compagnies aériennes devront en plus collecter des informations permettant de vous contacter, une fois aux États-Unis, pour vous prévenir si vous êtes cas contact.

l Le voyageur devra également effectuer un test PCR trois jours avant son départ.

l Le port du masque une fois sur place est très fortement recommandé. Nous vous conseillons de bien vous renseigner, car dans certaines villes ou dans certaines zones, le masque est et reste obligatoire.

l Il faut savoir que certains États imposent en plus une quarantaine, qui varie entre 3 jours et une semaine. Il vous faudra donc bien vous renseigner, en vous rapprochant du consulat, quelques jours avant votre départ pour obtenir une information fiable et à jour.

À l’heure actuelle, il reste encore une grande inconnue, à savoir celle du voyage avec les enfants qui ne sont pas encore éligibles à la vaccination. Il faut savoir que les États-Unis se réservent le droit d’effectuer des tests aléatoires (de prise de température et de contrôle visuel) des passagers à la descente de l’avion.

Quels sont les autres documents nécessaires pour se rendre aux USA ?

Comme vous le savez sûrement, en fonction de la raison de votre voyage, les documents à avoir en votre possession sont différents.

La raison la plus courante est le séjour touristique qui ne dépasse pas les 90 jours. Vous aurez alors simplement besoin d’un passeport en cours de validité d’au moins 6 mois et d’une autorisation électronique de voyage, plus connue sous le nom d’ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Cela s’obtient assez facilement et directement en ligne. Vous devrez répondre à moins de 10 questions simples et rapides et vous acquitter de la somme de 14 $. Vous recevrez alors la décision par mail, en général dans les 72 heures.

Nous vous recommandons d’imprimer ce document, car vous devez l’avoir en votre possession au moment du contrôle aux frontières. De plus, L’ESTA est valable 2 ans, vous pourrez donc vous rendre autant de fois que vous le désirez aux USA, sans devoir effectuer la démarche. Si vous arrivez aux USA par la route ou par le train, sachez que ce document n’est pas obligatoire. Par contre, vous devez remplir le formulaire I-94 à votre arrivée sur le sol américain et payer un droit de 6 $. Par contre, vous êtes toujours limité à un séjour n’excédant pas 90 jours.

Si vous vous rendez aux États-Unis pour y investir ou pour créer votre société, il faudra obligatoirement avoir en votre possession un Visa E2 Entrepreneur. Il est également appelé “Treaty Investor Visa”. Il faudra alors vous rendre en personne dans une ambassade pour l’obtenir et vous devrez répondre à plusieurs conditions :

l Vivre dans un pays ayant signé un traité de commerce. C’est le cas pour la France depuis 1960.

l Investir au moins 150 000 $

l Prouver que votre future activité va être rentable

Il faut savoir que ce fameux Visa E2 donne aussi des avantages à votre famille et à vos futurs employés. En effet, votre conjoint et vos enfants de moins de 21 ans auront, eux aussi, droit à ce fameux visa. Pour les employés, ils doivent être de même nationalité que vous et doivent surtout pouvoir justifier de compétences particulières, sans quoi les États-Unis vous demanderont de donner le job à un Américain. Attention, par contre, ce visa E2 lie les employés à l’entreprise et ne donne absolument pas le droit à une carte verte.

Si vous souhaitez poursuivre vos études dans une université, il vous faudra cette fois un visa F. Il faut savoir que, là aussi, en obtenant ce visa votre conjoint et vos enfants vont également en bénéficier pendant toute la durée de vos études.