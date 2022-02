La brigade chimérique Ultimate Renaissance

La brigade chimérique revient pour un nouveau récit complet, Ultimate Renaissance, paru aux éditions Delcourt, en janvier 2022. Un bel album de 240 pages, de Serge Lehman, Gess et Stéphane de Caneva, qui présente les surhommes de la brigade chimérique de retour à Paris…

Dans le métro, un homme au sweat à capuche rouge monte dans une rame. Il est au téléphone. Il explique à quelqu’un d’aller direct chez le chinois et de lui donner le truc ! Puis, il engueule Nadia qui lui casse les couilles parce qu’elle a donné les clés à quelqu’un… Il est assis sur un fauteuil, en face d’un homme qui lit un journal et d’un jeune qui écoute de la musique et à poser ses pieds sur le fauteuil. Le vieil homme réfléchit, il ne va plus au théâtre… Il tente de penser à la dernière fois, il sait qu’il avait bien aimé, mais ne se souvient pas de ce qu’il a vu ! Il ferme les yeux, il trouve que ces pertes de mémoire lui arrivent de plus en plus souvent. C’est comme s’il était rongé de l’intérieur. Puis, il espère que la racaille à côté de lui va descendre à la prochaine station. Malheureusement pour lui, il n’en est rien… L’homme au sweat rouge continue de discuter fortement au téléphone.

Le récit est riche, dense et pourtant agréable à lire, bien détaillée et fluide. L’aventure est découpée en plusieurs épisodes, permettant une lecture plus posée et plaisante. Une invitation à retourner dans l’hypermonde, pour tous les fans, offrant un récit de science-fiction bien mené, haletant. Alors que Paris est menacée par un mutant monstrueux qui est apparu dans le métro, les surhommes, qui avaient disparu, doivent refaire surface… Des super-héros haut en couleur, de vieux justiciers aux pouvoirs étranges, que Charles Dex va devoir retrouver ! La bande dessinée est pleine d’action, de rebondissement, faisant honneur aux récits du genre. Le récit est fascinant, ambitieux et plutôt réussi, avec de nombreux personnages à découvrir, ainsi qu’une intrigue contemporaine bien menée. Le dessin est tout aussi plaisant, travaillé, détaillé, avec un trait énergique, des personnages expressifs et des scènes d’action réussies.

La brigade chimérique Ultimate Renaissance est un bel album des éditions Delcourt, qui présent un récit complet. Un ouvrage qui présente une suite à la Brigade chimérique, qui va faire son retour à Paris, suite à la menace d’un mutant monstrueux découvert dans le métro.