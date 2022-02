Get up America : Début de la lutte pour défendre les droits civiques – Éditions Rue de Sèvres

Le premier opus d’un dyptique à découvrir depuis le 8 Janvier 22 aux Éditions Rue de Sèvres.

(suite directe de l’intégrale intitulée Wake up America ».

Le décor :

8 Août 1965, Americus, État de Géorgie …

Un groupe de personnes s’approche de l’église de Monsieur Henderson. Celui-ci, prévenu par ses brebis blanches, s’empressent de sortir pour rappeler à ses hommes et ses femmes de couleurs, que son église n’est sûrement pas mixte. Allant jusqu’à prétexter un « coup de pub » pour faire du grabuge dans les hautes sphères, il leur demande expressément de quitter les lieux. Mais, déjà, la police s’en mêle. Et, tandis qu’ils se mettent tous à genoux pour prier, ils sont arrêtés et conduits directement en prison …

Encore une action de la part de John Lewis qui dénonce depuis toujours l’inhibition des personnes de couleurs par l’Etat, faisant l’effet d’une « petite » bombe dans le milieu politique. Les événements s’enchaînent. Le Ku Klux Klan vient même s’en mêler, revendiquant leur rapport au Christ pour se dédouaner de leurs horribles agissements.

Et, malgré la signature du « voting right act », la contre-attaque s’annonce compliquée.

11 Août 1965, Los Angeles, État de Californie …

Un jeune garçon se rendant en voiture chez sa mère est arrêté par la police. Il quémande qu’on le laisse tranquille, presque arrivé chez lui. Mais, rien n’​y​ fait. Mis au pied du mur, il reste fier et répond aux questions maladroites que lui pose, pour le provoquer, le policier . Il est accusé de conduire en état d’ivresse sous les yeux des gens du quartier et de sa propre mère.

La cohue commence à grandir autour de ce qu’il se passe, et, pendant un quiproquo, le jeune garçon se retrouve sous les coups des matraques. Soudain, on entend une pierre rebondir sur le capot de la voiture de police.

Le début d’hostilités nécessaires pour faire valoir les droits des personnes de couleurs, et faire émerger plusieurs mouvements défendants.

Le point sur la BD :

Get up America, comme son prédécesseur « Wake up America » s’étendra sur deux volumes. Un titre qui concerne le combat de John Lewis. Son approche intelligente et didactique de la politique dans les années 1960. Le menant petit à petit jusqu’à devenir membre du congrès des States. Il raconte son combat de longue haleine, entre création de « bureaux », de collectifs … contre le ségrégationnisme. Combat permanent contre une société hypocrite et puritaine, prétendant défendre les droits des personnes de couleurs pour mieux les endormir. Mais, conservant une haine permanente contre les mêmes personnes. Prenant position contre la conscription pour la guerre du Vietnam, éveillant les mentalités des plus jeunes pour voir émerger le mouvement des « Black Panther » , et bien d’autres…..

Une lutte permanente racontée par John Lewis lui-même et co-écrite par Andrew Aydin, quelquefois aux côtés de grandes figures, pour juste vivre normalement dans son pays.

L.fury et Nate Powell nous proposent des illustrations assez simples mais percutantes, bicolores.

La conclusion :

Une BD incisive sur un combat, qui, malgré les années, continue de faire bouger les foules. Cette première partie de Get up America aux Éditions Rue de Sèvres est une chronologie de faits et d’événements survenus à partir des années 60, pour que le peuple puisse enfin avoir une liberté de vivre et des droits civiques bien acquis. Une « biographie » racontée par son auteur qui vous fait alterner entre rage et compassion. Et réfléchir sur les bases d’une société qui n’a toujours pas fini de trouver une entente totale.