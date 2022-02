A Nice, finale de la 7ème édition de “Danse avec les seniors” présidée par Linda Hardy

C’est à Nice, au palais Acropolis que s’est tenue la septième édition du grand concours départemental « Danse avec les seniors ». Le jury présidé par Linda Hardy, élue miss France en 1992, comédienne et ancienne candidate de « Danse avec les stars » sur TF1, a dû départager dix couples de danseurs, devant plus de 2500 spectateurs venus de tout le département.

Ce concours d’épreuves de danse de salon en couple, initié par le Département des Alpes-Maritimes, a été lancé en février 2014. Venus en couple ou en solo, passionnés de danse de salon ou amateurs, vingt candidats ont été sélectionnés pour participer à ce grand concours annuel proposé dans le cadre du programme « Seniors en action ! ».

L’année dernière, « Danse avec les seniors » n’avait pu avoir lieu en raison de la situation sanitaire. C’est dire si cette septième édition était attendue par les candidats et par le public.

Une finale présentée par Julien Lepers

Nous avons eu le privilège d’accéder aux coulisses, quelques minutes avant que ne débute le show. Pendant que les candidats se préparaient et que Mariora Cheptene et Steeve Gaudet, triples champions du monde de danse sportive, répétaient avant de monter sur scène, nous avons rencontré Julien Lepers qui nous a fait part de son enthousiasme à présenter cette nouvelle édition : « Je suis ravi d’être là. Je revois des personnes qui ont participé à l’édition précédente. Il y a aussi de nouveaux candidats. Nous accueillons Linda Hardy, que je connais bien puisque j’ai animé l’élection de Miss France en 1992, l’année où elle a été élue. » Ils ont aussi un point commun tous les deux : tout comme Linda Hardy, il a participé à l’émission « Danse avec les stars ». Il nous a rappelé qu’il y était resté six semaines. Il a tenu à dire un « immense merci » à tous ces séniors qui se sont entraînés pendant plusieurs semaines pour en arriver là.

Linda Hardy présidente du Jury

Pour cette septième édition, c’est à Linda Hardy, élue Miss France en 1992, comédienne et ancienne candidate de « Danse avec les stars » sur TF1, qu’a donc été confiée la fonction de présidente du jury. Avant de monter sur la scène de la salle Apollon avec les autres membres du jury, elle nous a confié qu’elle avait été « très honorée » qu’on lui propose d’être présidente. « J’ai accepté tout de suite. C’est un peu l’ancienne danseuse amateur qui parle puisque j’ai participé à « Danse avec les stars » et j’en ai gardé un excellent souvenir. J’adore la danse et j’adore voir des gens bien danser. » Elle a également salué ce concours et l’iniative prise par le Département en faveur des séniors. « Pour moi, les seniors sont synonymes de valeurs, de partage et de transmission. A mes yeux, il est aussi important de mettre en valeur les séniors que de mettre en valeur les jeunes. Je pense que c’est ce sur quoi nous devrions tous travailler ». Lors de son discours sur scène, elle a d’ailleurs incité tous les candidats à profiter de ce moment et à se faire plaisir, sans penser aux faux pas qui pourrait arriver.

Le palmarès

Au terme de la compétition où les dix couples de séniors sélectionnés se sont « affrontés » sur trois épreuves déterminantes, le Tango, le Rock Swing et la Valse, le jury présidé par Linda Hardy (composé de Gaëlle Frontoni , Vice-présidente du Département, déléguée à la mémoire, au patrimoine culturel et anciens combattants, Martine Kaisserlian , Directrice des études au centre de formation professionnelle et d’études supérieures en danse « OFF JAZZ » , Mme Julia Bailet , Professeur de danse classique au Conservatoire national de région à Nice, Marie-Judith Pestour et Guy Antonelli, Ambassadeurs de « Danse avec les Seniors » , Christiane Giovalle et Daniel Giovalle, Couple gagnant de la 6ème édition de « Danse avec les seniors », a décerné le palmarès suivant :

3 ème prix : Madame Katty BREMA et Monsieur Jean-Jacques DESCAMPS de Nice.

2ème prix : Madame Mireille BLAIN et Monsieur Vincent BLAIN de Peillon.

1er prix : Madame Christine BONIOL et Monsieur Gérard BONIOL de Nice.

Devant un tel succès, rendez-vous est pris l’année prochaine pour la huitième édition de « Danse avec les seniors ».