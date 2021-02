Les espionnes racontent : Du “007” XX- Steinkis Éditions

Partagez





Chloe Aeberhardt s’amuse en enquêtant et en nous confiant les témoignages passionnants de plusieurs professionnelles du renseignement. Les “007” sont aux féminins et se prêtent simplement au jeu de l’interview « intime » et personnelle. Un roman graphique en one shot chez Steinkis Éditions, vu sur Arte, Les espionnes racontent, c’est un peu « Tel est pris qui croyait prendre »! Disponible depuis le 28 Janvier 2021.

Le décor :

Geneviève, Martha, Jonna … sont des femmes qui proviennent et actent, dans différents milieux et sur différents continents. Leur point commun ?? Elles sont devenues, quelquefois sans choix préalable, des agents secrets à la solde de leur gouvernement !!! Tour à tour, elles se confient à leur interlocutrice.

De leur vie personnelle, aux choix qui les ont menées à de tels destins. Des raisons complètement opposées qui leur ont permis de continuer dans cette voie ou d’arrêter rapidement leur collaboration. Le lecteur suit leur parcours aussi étrange que dangereux quelquefois.

Un peu comme dans un journal intime, certaines avouent être devenues ce qu’elles sont par amour, avoir été déçues. Et, d’autres, expriment leurs sentiments grisants dûs aux risques auxquels elles ont pu être exposées.

Des récits que l’autrice recueille avec attention, tour à tour, chapitre après chapitre, après s’être elle-même ouverte sur ses pensées à propos de son/ses sujets d’études !

Le point sur la BD :

Loin des stéréotypes « fictionnels », de l’agent multi-fonctionnel, charmeur, beau gosse, retenant toutes les belles femmes dans ces filets, Chloé Aeberhardt désacralise une « légende ». L’agent secret « 007 » n’a véritablement pas tous les atouts qu’on lui connaissait.

En ouvrant nos petits yeux de lecteur, on apprend que les femmes ont eu largement leur place dans les renseignements, grâce à leur sens de l’observation inné. Mais pas que. Les espionnes racontent, ce sont les aveux regroupés par l’autrice, de six femmes dont le destin a été un jour plus passionnants que n’importe quel autre : exfiltration de personnes, simples surveillances, et/ou enjeux complexes …

Elle introduit avant chacun de ces aveux, par un court texte, le récit complet de leurs histoires, puis grâce aux illustrations d’Aurélie Pollet, elle met en image une de leur mission. On aborde aussi le sujet du « rapport » hommes/femmes dans ce milieu hermétique aux “femelles”, en général !

Les graphismes donnent le ton des années « seventies », où a commencé le « recrutement » de femmes pour les services secrets. (Vous pouvez les admirer dans cette BD de Steinkis, ou dans la web-série Arte.tv du même nom)

Ma conclusion :

L’autrice se fait “espionne aux pattes de velours”, en soutirant tous les renseignements intimes et professionnels nécessaire à l’élaboration de « Les espionnes racontent » chez Steinkis !

Grâce à elle, le lecteur s’accoutume, petit à petit, à cette nouvelle image de l’espionnage, tout en comprenant les tenants et les aboutissants de cet univers aussi mystérieux qu’hermétique. Des aveux qui replacent les « légendes » à leur rang humain, avec leurs affectifs et leurs sacrifices … Passionnant de bout en bout !