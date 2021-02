Champs Elysées film festival 2021 lance son appel à film !

Partagez





Champs Elysées film festival 2021 modifie ses dates et lance son appel aux films pour sa 10ème édition. Vivez le cinéma sur la plus belle avenue du monde à partir du 14 septembre 2021 pour une semaine dédiée au Septième Art.

Champs Elysées film festival 2021

du 14 au 21 septembre 2021

Créé en 2012 par Sophie Dulac, présidente de la Maison Dulac Cinéma, le Champs Elysées Film Festival a pour vocation de promouvoir les courts et longs métrages indépendants, français et américains. Vous avez jusqu’au 11 juin 2021 pour déposer vos projets. Moteur…

« Nous voulons assurer la plus belle fête possible pour nos 10 ans et les projections de la situation sanitaire au mois de juin 2021 ne remplissent pas les critères pour un festival à 100% de son potentiel.En positionnant nos dates en septembre, nous avons l’ambition d’être l’un des premiers grands événements de la rentrée culturelle parisienne. Nous sommes impatients de retrouver le public dans les salles pour lui faire découvrir les nouvelles pépites du cinéma indépendant français et américain … et je peux dès à présent vous dire que nous réservons aux festivaliers de belles surprises et une édition hors du commun ! » Sophie Dulac

Qui peut s’inscrire ?

Tous les cameramen scénaristes en herbe. Dédié au public et à la découverte de nouveaux talents, le festival se veut être une passerelle entre les cinématographies françaises et américaines ainsi qu’une plateforme de rencontres de la jeune création tant cinématographique que musicale. Il se déroule chaque année dans l’ensemble des salles de la plus belle avenue du monde avec une sélection de films français et américains en compétition, des avant-premières, des invités d’honneur et une sélection musicale pointue.