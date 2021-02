Coucou ! La neige

C’est aux éditions Usborne, dans la collection Coucou ! qu’est paru, en janvier 2021, le livre de découvertes La neige. Un livre à rabats et à trous, pour les jeunes lecteurs dès 3 ans, afin qu’ils puissent explorer et découvrir les pays enneigés du monde et les animaux qui les peuplent.

Dès la couverture, un trou permet de découvrir un petit ours blanc caché derrière ! Le livre invite et incite ainsi les plus curieux à ouvrir et découvrir l’image à l’intérieur de la première double page et voir ce que peut bien faire ce petit animal adorable. Grâce à un rabat, le petit ours disparaît ! En effet, il va falloir tourner de nouveau le rabat, pour retrouver l’ourson blanc, qui sort pour la toute première fois dans la neige. Sur cette première double page, ce sont les ours blancs qui sont à découvrir, des animaux qui n’ont pas froid car ils ont une fourrure épaisse.

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs vont découvrir des trous, laissant apparaitre des motifs ou animaux de la page suivante, intrigant les enfants les plus curieux, et des rabats à soulever, pour découvrir une scène. Le texte est assez simple, adapté aux plus jeunes, afin de découvrir certains endroits de la Terre, où il y a toujours de la neige, même en été ! Les phrases sont courtes, elles présentent l’univers à découvrir et les animaux, leur vie, leur habitude… Des ours polaires, des phoques, des narvals, des lièvres blancs, des rennes, des renards polaires et bien d’autres animaux encore sont à découvrir et retrouver. Le dessin est doux, très plaisant, avec quelques scènes amusantes et un bel univers à découvrir.

La neige est un nouveau titre de la collection Coucou ! des éditions Usborne, un livre avec des trous et des rabats, pour susciter la curiosité des jeunes enfants, qui vont découvrir les pays enneigés du monde et les animaux de ces contrées froides et pleines de vie.