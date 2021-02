Moby Dick par Bill Sienkiewicz

Moby Dick est le nouvel ouvrage de Bill Sienkiewicz, paru aux éditions Delcourt, en janvier 2021. Une bande dessinée qui présente une nouvelle adaptation du roman d’Herman Melville, offrant un livre surprenant, inédit, stupéfiant et fort, avec un dessin caractéristique.

Ismaël se présente aux lecteurs et lectrices, il est le narrateur de cette histoire, qui a commencé déjà, il y a quelques années. A l’époque, il se retrouvait devant les boutiques de croque-morts et se joignait à tous les cortèges funéraires, qu’il pouvait croiser. Puis, l’envie lui vint de prendre la mer… Il voulait embarquer comme simple matelot, pour un travail honnête et sain. Partir chasser la baleine, un monstre si prodigieux et mystérieux, qu’il avait éveillé la curiosité d’Ismaël. Son périple le mena donc à Manhattan, puis à Bedford, pour ensuite rejoindre Nantucket, l’authentique berceau originel de la pêche à la baleine. C’est à Bedford, dans une auberge, qu’il rencontra des baleiniers. Dans cette auberge, il devait également partager son lit avec un autre homme, un harponneur, un sauvage des mers du sud du nom de Queequeg.

Le récit est beaucoup narratif, très peu de dialogue pour poser cette histoire aussi fascinante qu’inquiétante. La narration est plaisante, présentant les personnages, qui se mettent rapidement en place dans cette aventure incroyable, mettant en avant le capitaine Achab obsédé par un cachalot blanc féroce et gigantesque appelé Moby Dick. C’est cette vengeance et la folie humaine qui est à retrouver dans cette adaptation, qui se fait aussi par le dessin. En effet, l’univers de Bill Sienkiewicz est particulier, avec des matériaux et des techniques différentes, mais offrant un spectacle toujours assez sombre, ce qui colle parfaitement bien à l’atmosphère de cette bande dessinée. Ainsi le noir, le bleu et les ocres sont dominants dans cet ouvrage surprenant, avec des illustrations bien détaillées, travaillées et d’autres où il faut deviner les sombres personnages.

Moby Dick est un bel ouvrage des éditions Delcourt, qui présente une adaptation du célèbre roman d’Herman Melville, par Bill Sienkiewicz, qui présente plus la vengeance et la folie d’un homme, le capitaine Achab, dans une chasse à la baleine spectaculaire.