Pa Design – Des objets du quotidien réinventés

Pa Design est une marque française qui revisite les objets du quotidien, des idées-objets beaux, designs, amusants… Pour ce mois de février gourmand, entre Chandeleur et Mardi gras, la marque propose des ustensiles tant beaux que surprenants et utiles.

Pa Design est une marque française, d’Assia Quétin, qui depuis plus de 20 ans, créée, conçoit et édite des objets du quotidien réinventés. Des objets simples, utiles, pratiques, créatifs et drôles, parfois teintés de poésie et souvent de beauté. Les objets du quotidien ont un petit truc en plus, se présentant différemment, tout en étant toujours aussi efficace et astucieux.

Ainsi, pour les prochaines recettes à confectionner, Pa Design présente quelques-uns de ces ustensiles de cuisine beaux, pratiques, utiles et amusants, comme ce set de spatule et cuillères en bois Happy spoon. De joyeux ustensiles de cuisine, se composant de deux cuillères en bois et une spatule, qui sont percés, pour former deux yeux et une bouche souriante. Toujours utiles et pratiques, pour faire la cuisine, comme la pâte à crêpes, la pâte à beignets, des pancakes et autres desserts, les cuillères en bois et la spatule sauront s’activer et donner le sourire le temps de la préparation…

Pour mettre un peu plus de poésie dans la cuisine et préparer ces desserts toujours de la même façon, le fouet Bird whisk est idéal. En effet, à l’intérieur du fouet, qui forme une sorte de cage, un oiseau est accroché à son perchoir en plein milieu. De plus le fouet tient debout, permettant ainsi le réel effet de cage à oiseau. Elément de décoration et ustensile de cuisine indispensable, le fouet est également simple et astucieux, parfait et beau.

Enfin, un troisième élément est à découvrir, pour pouvoir, entre autres, déposer la pâte à crêpes dans la crêpière, ou la pâtes à gaufre dans le gaufrier… La louche Swanky est aussi belle que surprenante ! En effet, la louche, en forme d’élégant cygne, tient debout, grâce à un point, comme pour les culbutos, mais en plus de cela, elle flotte, permettant ainsi de la laisser dans un récipient plein, ce qui reste pratique et moins salissant. Un bel équilibre pour ce cygne qui reste charmant, surprenant et distingué, qui fera des jaloux et jalouses, pour cette louche qui se montre et ne se cache pas dans un tiroir ou un placard.

Les objets du quotidien revisités de Pa Design vont embellir la cuisine, surprendre tout le monde et amuser la famille, pour réaliser de superbes plats et desserts, surtout pour ce mois de février gourmand, entre crêpes, gaufres, beignets, pancakes, chichis…

