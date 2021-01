Mes baby docs sonores – Le corps

Le corps est un nouvel ouvrage de la collections Mes baby docs sonores, des éditions Gründ, paru en janvier 2021. Un nouveau documentaire sonore, de Marion Zoubenko et Charlie Pop, pour les tout-jeunes lecteurs, dès un an, pour découvrir en image et en son le corps et les sens.

Le livre sonore, à onglets, comme tous ceux de la collection, invite les enfants à découvrir le corps, en commençant par les mains. En effet, avec ces dernières, on peut toucher, prendre et chatouiller ! C’est au travers de la peau que l’on sent ce que l’on touche. Un premier sens qui prend également son sens, avec la puce sonore à actionner, à travers laquelle on entend une voix qui fait « ouille », car la personne s’est piquée ! Comme un imagier, des éléments sont nommés, pour enrichir son vocabulaire. De plus un jeu de cherche et trouve vient compléter l’image pour s’amuser et repérer les détails.

Ainsi de suite, à chaque double page, facilement repérable grâce aux onglets, les jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir le corps, à travers les sens, à commencer par la main et le toucher. Ensuite viendront la bouche et le goût, le nez et l’odorat, les oreilles et l’ouïe, les yeux et la vue, pour terminer avec le corps entier, à travers le sport. Six puces sonores sont à actionner, pour découvrir les sens et une comptine sur le corps. Le livre est intéressant et amusant, pour les enfants, qui vont s’amuser avec les puces sonores et rechercher des éléments des décors, tout en apprenant à comprendre les sens et à découvrir le corps. L’ouvrage est adapté aux tout-jeunes lecteurs, avec un dessin rond, simple, joyeux et coloré, avec des phrases courtes et un vocabulaire adapté. Enfin, une partie « imagier » invite les enfants à enrichir leur vocabulaire, pour s’exprimer toujours mieux et grandir petit à petit.

