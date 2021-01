Atalante la légende – Première larme

Première larme est un album anniversaire d’Atalante la légende, à l’occasion des 20 ans de l’héroïne. Une bande dessinée de Crisse et Fred Besson, parue aux éditions Soleil, en janvier 2021, qui présente une aventure complète et inédite, se déroulant avant ses premières aventures…

Atalante et Pyros se promènent sur les falaises. Ils sont en route pour Iolcos, afin de rejoindre Jason et ses compagnons. En effet, la jeune femme espère se joindre à eux, pour se rendre en Cappadoce. Alors qu’Atalante se félicite de passer par la côte, afin de gagner du temps, Pyros, lui, n’arrête pas de râler, car des cailloux se coincent dans ses sabots. Atalante tente de le réconforter, expliquant que ses sabots vont apprécier le sable chaud, par la suite. Mais alors qu’ils commencent à descendre vers la plage, ils aperçoivent un hippocampe sacré captif d’un filet de pêcheur. Alors qu’ils tentent de le libérer, des hommes menaçants arrivent sur la plage. Atalante reçoit un coup et tombe dans les pommes. Le jour vient de se lever, Atalante est réveillée par Pyros, qui lui explique qu’il est temps de se mettre en route pour rejoindre Iolcos.

Voici une nouvelle aventure et même la première aventure d’Atalante et Pyros, qui vont vivre un phénomène étrange, avant de rejoindre Jason et ses argonautes. En effet, Atalante a une impression étrange d’un rêve et d’un déjà vu. La jeune femme a raison, le temps fait des sursauts et des répliques d’elle-même et de Pyros sont en train de revivre toujours cette même journée. N’écoutant que leur courage, enfin surtout pour Atalante, les deux amis se mettent en quête pour rejoindre le dieu Chronos, dieu du temps et du destin, qui est le seul à remettre tout en ordre, avant le chaos. Mais le chemin pour rencontrer un dieu n’est pas une mince affaire… La bande dessinée révèle donc la première aventure de la jeune héroïne, aux côtés de Pyros, son ami de toujours, qui vont devoir montrer du courage, de la détermination et de la réflexion, pour arriver à remettre de l’ordre dans le continuum temporel et ne pas bousculer leur destin. Le récit est plaisant, entre aventure, rebondissements, humour et intrigue, accompagné d’un dessin agréable, dont on ne se lasse jamais.

Première larme est un album anniversaire d’Atalante la légende, paru aux éditions Soleil, qui présente la toute première aventure de l’héroïne, accompagnée de son ami Pyros, qui va tenter de remettre de l’ordre dans le temps qui fait des sursauts.