Les Lames d’Ashura  : Le train ne sifflera pas trois fois chez Ankama !

Baptiste Pagani (The Golden Path) remet le western au goût du jour, avec son titre en one-shot : Les Lames d’Ashura ! Il nous raconte le destin d’un « gang » féminin, vivant de pillages de trains traversant les steppes environnantes. Un voyage explosif, mais surtout initiatique pour trois des membres de cette équipe hors normes ! Titre paru le 29 Janvier 2021, sous le Label 619 aux Éditions Ankama.

Le décor :

« Durant plus d’un siècle, le continent de Kalandra a connu de nombreuses avancées technologiques et industrielles. Parmi celles-ci, l’invention du chemin de fer est sans nul doute celle qui a le plus bouleversé la vie de ses habitants … »

Tandis que la population du territoire profite de voyages culturels et commerciaux, cachés dans la région d’Aphandar, s’entraine le clan d’Ashura. Un clan composé uniquement de femmes, semant la terreur, vivant de pillages et d’attaques de trains. De redoutables guerrières aguerries, commandées de main de fer, par Ashura, en personne !!

Seul, Osman, un jeune garçon passionné par la danse, est autorisé à vivre parmi elles. Après s’être entrainés loin du campement, Osman, et deux des guerrières, rejoignent Ashura dans la « yourte » principale. On y prépare la prochaine attaque …

Ce sera facile, depuis l’endroit choisi, et les légendaires « Lames » ne connaissent aucun échec …

Le point sur la BD :

A la première lecture, on ne peut qu’être frappé par la richesse de ce scénario étonnant et détonnant ! Baptiste Pagani y mélange différentes cultures et coutumes (Hindouiste, Mongoles …). Différents styles (japonisants, afros …). On découvre tout un univers non-genré entretenant un certain multiculturalisme, que je trouve inspiré des « principes de Yogyakarta » !! (oui je vous incite à aller fouiller dans votre dico, ça vous fera du bien !)

Son récit porte un vernis sensiblement « féminin » dans sa majorité, avec ses gangs : minettes saupoudrées de testostérone, ou mecs de progestérone, vivant en totale liberté sexuelle, vestimentaire … !! On alterne entre violentes attaques, explosions, et vie affective ou amoureuse du gang, en explorant le destin mouvementé de trois des personnages. Évoluant au fil du récit, chacun sur son “chemin”.

Les Lames d'Ashura aux Éditions Ankama, signe pour l'auteur une évolution graphique, plus imprégnée de sa signature.

Ma conclusion :

Un one shot dont l’ouverture et le développement sont bien loin des archétypes anciens et du moment !!! Les Lames d’Ashura aux Éditions Ankama est un récit initiatique explosif, mais plus que tout, sociologique ! Il fait la part belle à notre société moderne en proie à une évolution notoire grâce à la génération Z, (la génération qui donne des coups de pied dans toutes les » frontières »: sexuelles, culturelles, technologiques … !!!) Cette BD est une des premières BD de fiction “no-boundary” que je lis et j’en suis absolument ravie !