Usborne – 100 super jets à plier et à faire voler

100 super jets à plier et à faire voler est un ouvrage, pour les enfants à partir de 6 ans, des éditions Usborne, paru ce mois de janvier 2021. Un livre qui contient 100 feuilles détachables et dessinées, pour créer quatre modèles différents de super jets.

Le livre possède un rabat, en couverture, qui se déplie plusieurs fois. C’est à cet endroit que les enfants vont pouvoir retrouver le mode d’emploi du livre, les quatre modèles d’avions, et enfin les différentes étapes de pliage pour créer un hypersonique, une aile volante, un avion orbital et encore un XT-578. Sur une première page, il y a aussi des conseils pratiques, pour lancer ses avions efficacement, plier les feuilles correctement et découvrir des astuces de vol.

Avant de commencer à plier, un symbole en haut, dans le coin gauche des feuilles, permet de repérer en un seul coup d’œil, s’il s’agit d’un avion hypersonique, d’une aile volante, d’un avion orbital ou d’un XT-578, ainsi les enfants peuvent facilement choisir le modèle souhaité. Les étapes à suivre, pour chacun des avions, sont simples à suivre, détaillées en pas à pas illustré, avec quelques notes pour explications. Des phrases courtes, simples et claires, pour être sûr de réaliser un parfait jet.

A l’intérieur, les feuilles se détachent facilement, pour choisir le modèle voulu et réaliser de superbes jets. En effet, les feuilles sont illustrées de manière à concevoir des avions colorés, avec cockpit, pilote, ailes, réacteurs… Tout est dessiné, pour avoir de véritables jets entre les mains, entre avions furtifs, avions à réaction et avions de l’espace. L’activité est plaisante, pour les enfants qui s’amuseront rapidement à créer une multitude d’avions, à les faire voler, pour choisir celui-ci qui le plus loin, le plus haut, celui qui fait les meilleures figures aériennes…

100 super jets à plier et à faire voler est un bel ouvrage, des éditions Usborne, qui propose aux enfants de réaliser de superbes avions, quatre modèles différents, dessinés et colorés, pour ensuite les faire voler, grâce à des conseils notamment.