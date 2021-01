Môbius – Les fils du vent

Les fils du vent est le premier tome de Môbius, une nouvelle série de science-fiction des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Jean-Pierre Pécau et Igor Kordey, parue en janvier 2021, qui présente la théorie quantique, une infinité de mondes, à travers lesquels certains êtres voyages et se souviennent de leur vie antérieure.

A Saint-Denis, près du stade de France, Berg est sur les bords du canal, avec un jeune garçon. Nanosh voit une étoile filante passée et la montre du doigt. Berg le reprend aussitôt, expliquant qu’il ne faut pas faire cela. Chaque étoile est un homme et une étoile filante c’est un voleur qui s’enfuit. Si on la montre du doigt, on attire l’attention sur lui, ce qui pourrait lui nuire… Puis, Berg rejoint sa voiture, demandant à une jeune femme si elle vient se coucher. Un peu plus loin une équipe est sur la route. Ils ont repéré quelqu’un grâce à un coup de fil anonyme. Voilà cinq ans qu’ils recherchent un homme. Lee s’interroge et trouve cela bizarre qu’on ait pu les appeler pour les informer ! De plus, rien n’a été préparé pour cette intervention, qui va avoir lieu dans un campement de Gitans. Le topo tactique n’a pas été fait, le temps manque et tout le monde est pressé…

Le scénario et l’intrigue sont surprenants, plutôt captivants, curieux et bien menés, présentant une théorie quantique, avec un multivers. En effet, après notre mort, on se retrouverait sur une autre terre parallèle, mais que certains d’entre nous se souviendraient de leur vie antérieure. De plus une mystérieuse organisation semble traquer un tueur en série, qui décime des femmes à travers ces différentes terres. Pour le traquer, Lee doit retrouver Berg, un ancien de leur agent. Ainsi se profile cette curieuse intrigue et traque, qui se transforme en enquête, pour savoir ce qui se cache derrière toutes ces horreurs. La bande dessinée est assez plaisante à lire, les explications tiennent la route et les différentes et multiples terres à explorer sont plus fascinantes ou inquiétantes, les unes que les autres. Le dessin est particulier, avec un trait épais, des contrastes de couleurs, offrant un univers riche et curieux.

