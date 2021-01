Les rencontres sur internet : une solution facile

Il est toujours possible de faire des rencontres de façon traditionnelle. Cependant, on constate que le nombre d’inscrits sur les sites de rencontres ne cesse d’augmenter. Les applications de rencontre sur internet sont également de plus en plus nombreuses. Pourtant, il existe beaucoup d’alertes à propos de ces services.

Applications et sites de rencontre : des services indispensables

Malgré tout ce qui peut être dit des sites de rencontre, force est de constater qu’ils attirent toujours de nouveaux membres. Ces derniers savent très bien qu’ils ne vont pas forcément y trouver l’amour, que beaucoup de profils sont faux. Certains savent pertinemment que c’est du business pour les sociétés qui sont derrière ces sites et applications. À quoi vous attendre alors ?

· Sites de rencontre : le supermarché des rencontres

Beaucoup de gens s’empressent de télécharger une application de rencontres pour ne pas rester seuls à la fin d’une relation amoureuse. Ils y vont dans l’espoir de faire des rencontres plus vite que dans leurs localités. C’est plus facile que d’attendre le premier pas d’un collègue de travail. Ce serait également moins risqué que de s’aventurer avec quelqu’un rencontré en boîte.

Sur un site de rencontre, il devrait forcément y avoir au moins quelqu’un qui soit fait pour vous. C’est ce que sous-entendent la plupart des publicités à propos de ces sites de rencontre. Effectivement, il est vrai que sur les meilleurs sites, vous avez l’embarras du choix. Vous pouvez même vous retrouver à discuter avec plusieurs dizaines de candidat(e)s.

· De vraies rencontres se font

Les sites de rencontre connaissent un succès grandissant malgré tout. Depuis ces dernières années, il est également prouvé qu’il est effectivement possible de faire des rencontres sérieuses sur internet. Les rencontres peuvent être très diversifiées, presque tout le monde y trouve son compte.

Grâce à ces sites de rencontres, vous pouvez faire des rencontres :

Amoureuses

Amicales

Éphémères

Coup d’un soir

Adultères

…

Les limites des rencontres sur internet

Les sites et applications de rencontre sur internet peuvent paraître la solution miracle pour faire des rencontres. Certains sites s’avèrent effectivement très efficaces. Beaucoup de couples témoignent qu’ils se sont rencontrés et sont heureux en couple grâce à ces sites. D’autres disent que leurs conquêtes sont de plus en plus nombreuses depuis qu’ils utilisent une application de rencontre donnée. Ce n’est pas le cas pour tout le monde. Les raisons à cela ?

· Des utilisateurs de plus en plus exigeants

Les algorithmes des sites de rencontre mettent en relation des profils qui sont susceptibles d’être compatibles. Ils se basent pour cela sur des critères remplis par les utilisateurs eux-mêmes. Tout le monde veut rencontrer le « partenaire parfait » selon ses propres critères. Premièrement, il est difficile pour les algorithmes de faire le tri. Deuxièmement, les utilisateurs eux-mêmes sont trop durs envers les profils quand ils font leur choix.

· Il faut payer pour faire les meilleures rencontres

Ce n’est pas que les sites de rencontre gratuits sont bons pour les oubliettes. Cependant, il est évident qu’en mode payant, on est plus susceptible de faire des rencontres. Du moins, vous pouvez profiter de meilleurs services et de plus de fonctionnalités. Payer sert à mettre toutes les chances de votre côté.

Les 3 meilleures applications de rencontre gratuites

Avec ces centaines de milliers de sites et d’applications de rencontre sur internet, il est devenu très difficile de faire le choix. En plus, leur fonctionnement et leur but ne sont pas tous les mêmes. Il y a des sites généralistes et des sites spécialisés qui s’avèrent plus ou moins efficaces. Cependant, il faut tomber sur les meilleurs d’entre eux pour espérer avoir les meilleures expériences.

1. Tinder : le synonyme d’application de rencontre

L’application se base sur la géolocalisation. Néanmoins, il permet de définir des critères de recherches comme le sexe et l’âge. Tinder est une application liée à Facebook. C’est ainsi que l’application peut avoir accès à des profils/photos à faire défiler sur l’écran de son utilisateur. Le fonctionnement est facile, si un profil vous plaît, vous le faites glisser à droite (swipe right). Sinon, vous « swipez » à gauche.

2. Happn : un coup de pouce pour faire des rencontres

Happn est une autre application basée sur la géolocalisation. Ce qui la rend très spécifique est qu’elle se propose de mettre en lien des membres qui se sont réellement rencontrés. La géolocalisation trace les déplacements de ses membres. L’application notifie alors que vous avez croisé telle ou telle personne à tel endroit. L’application vous propose ainsi des profils qui se trouvent réellement non loin de vous.

3. Once : une application spécialisée en slow dating

Avec Once, il vous est envoyé un seul profil par jour. L’application vous laisse 24 heures pour décider de ce que vous allez faire. Le concept peut séduire plus d’un, mais il ne faut pas oublier qu’il n’est pas infaillible. Derrière, il y a toujours un algorithme de Matching qui est basé sur des critères définis au préalable.