Et la lumière fut par les Swing Cockt’elles

Le trio des Swing Cockt’elles revient avec un nouveau spectacle où le swing est à l’honneur. Ces chanteuses virtuoses et pleines d’énergie n’hésitent pas à secouer la scène avec des performances endiablées. Accompagnées de leur pianiste talentueux, elles entraînent le public dans un tourbillon de musique et de rires.

Un univers musical explosif

« Et la lumière fut ! » réunit quatre personnages, unis par la musique et la passion. Ce spectacle est une véritable comédie musicale où coups de théâtre et surprises s’enchaînent. Chaque chanson, magnifiquement interprétée, sert de vecteur pour un message fort : l’espoir.

Un cri de ralliement face à l’incertitude

Dans un monde incertain, ce trio de chanteuses oppose son énergie créatrice. Leur spectacle est une invitation à rêver et à affronter les défis de la vie avec humour et audace. Elles célèbrent les grandes aspirations humaines et appellent à l’optimisme.

La magie de la chanson et du sourire

À travers des textes inspirés et une musique vibrante, les Swing Cockt’elles rendent hommage aux plus grands auteurs et compositeurs. Leur performance est une célébration de la chanson, un art capable de porter les plus belles aspirations et de toucher les cœurs.

Artistes : Annabelle Sodi-Thibault ou Alice Buro, Morgane Touzalin-Macabiau, Anne Herrscher, Jonathan Soucasse ou Djahiz Gil

Metteur en scène : Alain Sachs

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Spectacle les vendredis et samedis jusqu’au 26 avril 2025, à 17 et 21h selon les jours.

(Relâches les 14/02, 07/03, 28/03, 12/04 et 25/04/2025)

Comédie Bastille – 5 rue Nicolas Appert, 75011 Paris

01 48 07 52 07

Tarifs : 12,50€

Retrouvez les Swing Cockt-elles au FESTIVAL AVIGNON OFF du 5 AU 26 juillet 2025 À 15H30 au Théâtre du Girasole

