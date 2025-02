Histoire de Mes Seins au Studio Hébertot

Partagez





Histoire de mes seins – Voyage intime et (presque) politique à travers l’humour et la chanson. Luna, à 12 ans, voit son corps changer brusquement. Ses seins apparaissent, et avec eux, un nouveau regard porté sur elle. À travers une histoire mêlant rires et chansons, elle explore un parcours universel, celui des femmes face à leurs seins.

Une narration entre intime et (presque) politique

Luna, personnage espiègle, nous raconte son histoire avec un ton léger. Depuis ses bonnets de soutien-gorge, elle partage ses souvenirs, entre culpabilité et revendication. À travers son regard, l’évolution du corps féminin et le poids des attentes sociales se dessinent. Loin des clichés, elle nous invite à réfléchir sur l’intime et la politique de la féminité.

Un spectacle collectif et fédérateur

Trois comédiennes incarnent ce périple : Luna qui raconte, une inspectrice qui interroge, et une troisième qui fait vivre tous les personnages. Le spectacle met en lumière les voix des femmes, de la mère à la copine, tout en intégrant les hommes dans cette réflexion. Leur regard, leurs gestes, leurs pensées, font aussi partie de l’histoire. Un voyage de l’Orient à ici, aujourd’hui, où l’humour et la chanson se mêlent à une réalité parfois difficile à assumer.

Auteur : Monique Ayoun

Artistes : Ophélia Grimm, Rabiaa Tlili, Maud Vincent

Metteur en scène : Rabiaa Tlili

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

Représentations le dimanche 23/02 à 19h et mercredi 26/02/2025 à 21h

Studio Hébertot – 78 Bis Boulevard des Batignolles, 75017 Paris

Durée : 1h20

Tarifs : de 10 à 30€

