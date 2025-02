Irish Celtic à Paris et en Tournée 2025

Irish Celtic, le Chemin des Légendes vous donne rendez-vous du 14 au 23 mars 2025 au Casino de Paris ! Après avoir séduit plus d’un million de spectateurs à travers le monde, la troupe emblématique pose ses valises avec le 3e opus de la saga familiale au Casino de Paris. L’événement incontournable de 2025 !

Le Chemin des Légendes

Dans ce 3e et dernier opus de la saga Irish Celtic, retrouvez l’univers de Paddy Flynn et de son fils Diarmuid, aux commandes du pub familial. Un lieu vibrant où résonnent musiques traditionnelles, rires et échanges chaleureux entre les clients. Mais cette fois, tout change.

Paddy, désireux de transmettre l’héritage familial et culturel à Diarmuid, l’invite à un voyage initiatique au cœur des traditions irlandaises. Un périple où valeurs, légendes et histoire se mêlent pour forger l’identité du jeune homme. À travers cette aventure, Diarmuid découvrira l’amour filial, comprendra ses racines et s’ancrera davantage dans sa terre natale.

Un voyage mythique à travers l’Irlande

Tout comme la mythique Route 66 aux États-Unis, l’Irlande possède sa propre légende : le Chemin des Légendes. Ce parcours, symbole de liberté et de découverte, invite à une immersion totale dans l’âme de l’Irlande. Un voyage unique qui fera écho aux légendes d’autrefois.

Un voyage musical et dansant

Les spectateurs auront l’occasion de vibrer au son de musiques authentiquement irlandaises. Une expérience musicale et festive qui vous invite à partager pendant deux heures l’essence même de l’Irlande.

Réservez votre place !

Irish Celtic vous promet un spectacle mémorable dans toute la France. Ne manquez pas cette célébration de l’Irlande, de sa culture et de ses traditions festives. Réservez dès maintenant pour un voyage inoubliable au cœur de l’île d’émeraude. 🍀🎻👯‍♀️

DATES DE LA TOURNÉE 2025

dim 9 mars – 18h00 – Châteauneuf-sur-Isère (26) – Ō Lac

mar 11 mars – 20h00 – Bordeaux Floirac (33) – Arkéa Arena

mer 12 mars – 20h00 – Boulazac (24) – Arena Le Palio Périgord

ven 14 mars – 20h00 – Paris (75) – Casino de Paris

sam 15 mars – 20h00 – Paris (75) – Casino de Paris

dim 16 mars – 17h30 – Paris (75) – Casino de Paris

mer 19 mars – 20h00 – Paris (75) – Casino de Paris

jeu 20 mars – 20h00 – Paris (75) – Casino de Paris

ven 21 mars – 20h00 – Paris (75) – Casino de Paris

sam 22 mars – 20h00 – Paris (75) – Casino de Paris

dim 23 mars – 17h30 – Paris (75) – Casino de Paris

mar 25 mars – 20h30 – Évry-Courcouronnes (91) – Les Arènes de Grand Paris Sud

