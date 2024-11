COMPANY Comédie Musicale de Stephen Sondheim

Partagez





COMPANY – Plongez dans l’univers fascinant de Stephen Sondheim, le génie incontesté de la comédie musicale, avec ce chef-d’œuvre intemporel. Pour sa prochaine grande coproduction, Génération Opéra produit pour la première fois une comédie musicale.

Jamais joué en France depuis sa création en 1970, le chef-d’œuvre de Stephen Sondheim a remporté de nombreux prix aux États-Unis. Toujours aussi pertinent, Company a été revisité par plusieurs générations d’artistes, qui ont su le faire résonner avec leur temps.

SYNOPSIS

C’est l’anniversaire de Robert, il a 35 ans. Tous ses amis se demandent pourquoi il n’est pas marié ? Pourquoi ne peut-il pas trouver la bonne copine pour fonder une famille ? N’est-ce pas dans l’ordre des choses ? Bobby lui-même se pose les mêmes questions.

Il ressent une immense pression pour décider de son avenir. Est-ce le temps de la décision qu’il avait si longtemps différée. Son âge pèse lourdement sur son esprit. Va-t-il demeurer seul pour toujours ? Va-t-il fonder une famille ? Se marier ? Les deux ? Ni l’un ni l’autre ? Il y a de quoi devenir fou ! Au contact de ses amis, une vérité va-t- elle apparaître ?

Sur scène :

SARAH Marion PREITE, HARRY Arnaud MASCLET, SUSAN Camille MESNARD, PETER Joseph DE CANGE, JENNY Éva GENTILI, DAVID Loïc SUBERVILLE, APRIL Camille NICOLAS, MARTA Neima NAOURI, KATHY Myriana HATCHI

ROBERT Gaétan BORG, JOANNE Jasmine ROY, LARRY Scott EMERSON, AMY Jeanne JEROSME, PAUL Sinan BERTRAND

Musique et lyrics Stephen Sondheim

Livret George Furth

Traduction française du livret Stéphane Laporte

Orchestrations de Jonathan Tunick

Originellement produit et mis en scène à Broadway par Harold Prince

Présenté en accord avec Music Theatre International et l’Agence Drama – Paris

Le saviez-vous ?

Company a été le premier grand succès de Sondheim à Broadway en tant que compositeur, remportant six Tony Awards et établissant son nom en tant que talent mondial du théâtre musical.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

8 & 9 mars 2025 : Opéra de Massy 91300 Massy

15 & 16 mars 2025 : Théâtre Impérial de Compiègne – Opéra de Compiègne

24, 25, 26 & 27 septembre 2025 : Opéra national de Bordeaux

8, 10, 12 & 13 novembre 2025 : Opéra de Rennes

28, 29 & 30 novembre 2025 : Opéra Nice Côte d’Azur

28, 30 & 31 décembre 2025 : Opéra Grand Avignon

Printemps 2026 : L’avant-scène Opéra – Neuchâtel

Juin 2026 : Opéra national de Lorraine

8, 10 & 11 novembre 2026 : Opéra de Limoges

17, 18 & 19 décembre 2026 : Opéra Orchestre Normandie Rouen

Et au Théâtre du Châtelet à Paris : du 31 mars au 11 avril 2027 (dates sous réserve)

