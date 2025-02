Le Masque de Fer – Un secret d’État révélé sur scène

Partagez





Le Masque de Fer et le Mousquetaire – Plongez dans le Paris de 1708, à travers le récit de Monsieur de Saint-Mars, geôlier de la Bastille, qui vous dévoilera l’histoire du mystérieux prisonnier au masque de fer, mêlant intrigue politique et drame personnel.

Un geôlier entre loyauté et ambition

Ancien mousquetaire devenu gouverneur des plus grandes prisons du royaume, Saint-Mars raconte son parcours au journaliste Linget, avide de vérité. Fidèle à Louis XIV, ambitieux et impitoyable, il joue avec les secrets d’État. La mise en scène sombre et immersive souligne son ambivalence, entre fidélité et manipulation.

Sur scène, Donat Guibert incarne Monsieur de Saint-Mars, dans un monologue haletant mis en scène par Alain Veniger.

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

Représentations du 22/02 au 06/04 les vendredis et samedis à 20h30 et les dimanches à 16h30

Guichet Montparnasse – 15, rue du Maine, 75014 Paris

tél : 01 43 27 88 61

Durée : 1h15

Tarifs : à partir de 18,90€

Réserver