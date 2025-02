Histoires à Double Tranchant : la fin de l’histoire est entre vos mains

Partagez





Histoires à Double Tranchant – Spectacle interactif et immersif unique signé Jean-Christophe Siriac et porté par la Compagnie Les Bétonneuses. Prenez les décisions cruciales qui orientent le récit. Plongez dans le suspense, l’histoire et la musique ! Chaque soirée est différente.

Entre narration envoûtante, compositions musicales sur-mesure et projections visuelles, les Histoires À Double Tranchant transportent le spectateur à travers le temps et l’imaginaire collectif.

Des choix qui changent tout

Dès l’entrée, les spectateurs choisissent les histoires qu’ils veulent explorer. Trois décisions clés jalonnent le parcours, menant soit à une fin heureuse, soit à une conclusion tragique. L’ultime choix scelle le destin du récit et devient l’histoire du spectateur.

Un concept vivant et convivial

Au-delà du spectacle, l’expérience est également un moment de partage. Entre chaque récit, le public peut échanger, grignoter ou découvrir les écrits de Jean-Christophe Siriac. L’écriture percutante, la mise en scène originale et l’interaction permanente font de cet événement une expérience unique, entre culture et divertissement.

Catalogue des 32 Histoires

Chaque soirée est une porte ouverte sur l’étrange, l’incroyable et l’inattendu. Plongez dans un voyage à travers le temps et l’espace avec ces récits fascinants, entre faits historiques, mystères et prospectives futuristes. Des civilisations antiques aux énigmes contemporaines, chaque histoire vous transporte au cœur d’un événement marquant.

Légendes et Mystères du Passé

Des énigmes oubliées aux croyances ancestrales, ces histoires nous plongent dans un monde où mythe et réalité se confondent.

– Le nombril du monde – Göbekli Tepe (Turquie actuelle), 10 000 avant J.-C.

– L’Onéreux Livre des Morts – Thèbe (Égypte), 1247 avant J.-C.

– Le silence des géants – Kawachi (Pérou actuel), 105 après J.-C.

– Le Magique Regard de Théodora – Constantinople (Turquie), 503 après J.-C.

Art et Génie Créatif

L’histoire de l’art est jalonnée de figures mystérieuses et inspirantes. Ces récits vous emmènent à la rencontre d’esprits visionnaires.

Grünwald était un surréaliste – Issenheim (Allemagne), 1512

Bach et l’extase Divine – Eisenach (Allemagne), 1694

Le Procès de Godard – Paris (France), 2011

Figures de Pouvoir

Femmes d’influence, stratèges et visionnaires, elles ont marqué leur époque par leur audace et leur destin hors norme.

La prophétie de la Reine Pokou – Koumassi (Ghana actuel), 1707

La Guerre ou les Extra-terrestres – New-Delhi (Inde), 2027

Crimes et Mystères

De Jack l’Éventreur aux affaires criminelles les plus troublantes, plongez dans les méandres de l’ombre.

Les bêtes du Gévaudan – Lozère actuelle (France), 1764

Le franc-parler de Calamity Jane – Wyoming (États-Unis), 1865

Je suis presque Jack l’Éventreur – Londres (Grande-Bretagne), 1888

Le faible frère d’Al Capone – Chicago (États-Unis), 1930

Explorateurs et Aventuriers

Voyagez aux côtés de ces hommes et femmes qui ont bravé l’inconnu et repoussé les limites du possible.

8000 kilomètres en radeau – Îles Marquises (Polynésie française), 1937

The real Twilight Zone – Los Angeles (États-Unis), 1958

Kurt et le Diable – Aberdeen (États-Unis), 1979

Science et Révolutions Technologiques

Les avancées scientifiques ont bouleversé notre monde. Voici les figures et découvertes qui ont changé la donne.

Rosalind et les trois menteurs – Londres (Angleterre), 1949

La Nouvelle Agriculture – Saint-Louis (États-Unis), 2050

L’île de Warwick – Utah (États-Unis), 2055

Histoires d’Amour Singulières

L’amour prend parfois des chemins inattendus… Ces récits explorent des relations hors du commun.

Ma femme est un fantôme – New-York (États-Unis), 2013

Mon gentil Loup-garou – Rome (Italie), 2018

Couple Cloné – Stockholm (Suède), 3012

Futur et Prospectives

Que nous réserve l’avenir ? Ces histoires projettent des visions du monde à venir, entre espoir et inquiétude.

Sont-ils intelligents ? – Vaisseau extraterrestre, 2056

Les enfants QI Delta + – Séoul (Corée du Sud), 2059

Homo Sapiens Universalis – Base militaire (Pologne), 2084

Amour et Statistiques – Paris (France), 3045

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

Prochaines soirées les 7 mars, 11 avril et 23 mai 2025 à 20h15

Onzième Lieu – 91 bis rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris

Tarif unique : 10,95€ (spectacle déconseillé aux moins de 10 ans)

Durée : 2h30 (restauration sur place)

Réserver