Aucune tombe assez profonde – Éditions Urban Comics

Partagez





Ryder pourrait être une jeune femme à la vie parfaite : un mari aimant. Une fille adorable. Une jolie maison dans l’Ouest sauvage. Sauf que Ryder est une ancienne hors-la-loi, jadis, assassinant de sang-froid ceux qui se mettaient sur son route.

Aujourd’hui, il semble qu’elle ait perdu de sa superbe ! Pourtant, lorsqu’elle apprend que son temps est compté, elle reprend ses colts, abandonnant sa famille et décidant d’annihiler l’inimaginable : la faucheuse même !!!

Un western fantastique en one shot qui fleure bon la vengeance, les démons du passé,​ la poudre ​à canon et le sable chaud !!! À retrouver aux Éditions Urban Comics depuis le 7 février 25 !! (+15)

Le décor :

Un cimetière abandonné au milieu du désertique Grand-Ouest……

Au loin, on aperçoit un cavalier soulevant la poussière de la Sierra Nevada, dont les seuls pics isolés donnent une impression d’écrasement ! C’est Ryder. Elle s’arrête quelques minutes devant une carriole en piteux état. Le feu n’est pas très vieux… La jeune femme ramasse une poupée en chiffon perdue dans le sable, lorsqu’elle entend une petite voix : « c’est la mienne » !!! » Par réflexe, elle pointe directement son colt sur la gamine. Mais, derrière elle, la mère de l’enfant a déjà pointé sa Winchester pour protéger sa fille. Elle la somme de prendre ce qu’elle souhaite et de partir. Ryder la désarme en un clin d’œil…

« Haut les mains maman » ! La prairie est verdoyante… Ryder joue avec sa fille près de leur maison. Son mari Darius s’amuse de la situation. Il sait que l’année prochaine, la petite n’échappera pas, en rentrant à l’école, aux racontars sur le passé de sa mère. Oui, elle était un bandit dont la réputation était fameuse : Revolver Ridge Ryder !!! Mais elle a raccroché. À présent, elle vit une vie de repentie, avec sa famille.

Jusqu’au jour où elle commence à avoir cette mauvaise toux, et à cracher du sang…

L’ancienne légende ne peut pas laisser la mort la prendre….

Le point sur le comics :

Avec Jorge Corona aux illustrations, on prend une grosse claque graphique dès les premières pages !!! Les décors sont grandioses, le lecteur peut « ressentir » le grand Ouest américain, la réverbération du soleil sur le sable, et toute cette ambiance somptueusement reproduite. Aucune tombe assez profonde se pare de thématiques fortes, et réalistes malgré le côté fantastique du scénario, publié aux Éditions Urban Comics.

Quant à la protagoniste principale, on ne peut que​ reconnaître la classe totale du trait et les expressions​ burinées de son visage et de son regard sombre. Tout est à couper le souffle, comme le scénario de Skottie Young, alternant entre souvenirs heureux, et cette odeur de fin, où tous les fantômes et démons du passé ressurgissent comme pour se venger. On rentre dans un monde fantastique avec la protagoniste, et cette personnification de la faucheuse, et de son univers, entourée d’une philosophie symbolique, et d’une surprise finale !

D’un côté cette hargne de hors-la-loi ayant l’audace de ne pas se soumettre à son sort, ​colt à la main, et pourtant, déjà un pied dans la tombe. De l’autre, toute cette vie passée qui remonte à la surface et à laquelle elle doit faire face pour parvenir à ses fins…Enfin, à sa fin​ ?!!! Vous verrez bien quand vous aurez lu !!

La conclusion :

Une excellente promenade​ musclée dans un Ouest Américain, curieusement ressemblant au légendaire Styx . ​Le fleuve sacré et mythologique que l’on connaît, représentant le passage entre la vie et la mort !! Dans Aucune tombe assez profonde aux Éditions Urban Comics, le fleuve est de sable, de poudre à canon, et de défis contre cette finalité inévitable dont les passeurs sont des bandits !!! Un western fantastique, culotté où une hors la loi repentie drague impunément l’univers de la faucheuse, ses colts en main !!!