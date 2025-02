Titizé, Un Rêve Vénitien au 13e Art

Partagez





TITIZÉ est un spectacle unique, à la frontière du rêve et du réel, qui plonge le spectateur dans un univers surréaliste. Le spectacle dévoile une réalité kaléidoscopique où chaque image, chaque son, porte une signification multiple. À foncer voir au 13e Art à partir du 6 mars 2025.

Le titre du spectacle, « TITIZÉ » – une contraction de « tu es » – joue sur la puissance du verbe « être ». Ce mot, vibrant et percutant, capte l’attention, marquant l’universalité d’une expérience collective, accessible à tous.

Tradition et innovation en harmonie

Fusion de clownerie, d’acrobaties et de langage corporel, TITIZÉ offre une performance d’une grande créativité. L’utilisation de machinerie scénique innovante ajoute à cette alchimie, créant un théâtre visuel, léger et enchanteur, sans un mot prononcé.

Une immersion vénitienne

Dix artistes, acrobates, acteurs et musiciens, transportent le public dans l’essence même de Venise. Le passé et le présent s’entrelacent dans un récit captivant, où chaque histoire se transforme en une mosaïque vibrante de mystères et de beauté.

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

Spectacle du 6 mars au 6 avril 2025 à 16h30, 17h30 ou 20h selon les jours

Théâtre Le 13ème Art – 30 avenue d’Italie 75013 Paris

Durée 1h20

Tarifs à partir de 20€

Réserver

