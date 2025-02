Beyrouth malgré tout – Éditions Steinkis

Partagez





Après la terrible explosion du port de Beyrouth, l’hôpital de la Quarantaine est presque entièrement détruit. Deux reportrices sont envoyées sur place afin de filmer le témoignage de cette catastrophe pour Arte. C’est ici qu’elles rencontrent le pédiatre Robert Sacy, et, qu’elles décident de retracer, grâce à cette BD, son histoire au Liban, de 1950 aux années 2024…

Un témoignage hommage à ce médecin d’une grande humilité, et un morceau de l’histoire tourmentée de ce pays qui fût autrefois la « Suisse du Moyen-Orient ».

À retrouver aux Éditions Steinkis. (+14)

Le décor :

26 mars 2023…

Un avion fend le ciel de Beyrouth. À son bord, Sophie Guignon et Chloé Domat reviennent sur les lieux de l’explosion portuaire de 2020. À cette époque, elles avaient pu faire un reportage pour la chaîne de télévision ARTE, afin de rendre compte de la catastrophe survenue. Une des explosions les plus dévastatrices de l’histoire du pays, causées par des milliers de tonnes de nitrate d’ammonium entreposées sans aucune mesure de précaution dans un hangar. 150 morts et des milliers de blessés.

Dont la destruction de l’hôpital de la Quarantaine, où elles rencontrent le pédiatre Robert Sacy.

C’est avec beaucoup d’émotions et de souvenirs que les deux femmes débarquent. Et déjà, le pays est divisé en deux à cause d’une décision politique. Une heure de décalage s’est glissé entre la ville côté Est et celle côté Ouest !!! Quoi qu’il en soit, chacune rejoint ses pénates, jusqu’au lendemain où elles doivent rencontrer le Dr Sacy à nouveau.

Déjà, la ville défile à travers les vitres de la voiture. Elle semble précaire, pauvre, avec des fils électriques, des antennes satellites, des gens moroses…

Mais, lorsqu’elles arrivent à l’hôpital, elles constatent que celui-ci a été merveilleusement reconstruit… Mais, sous le vernis …

Le point sur la BD :

Les journalistes Sophie Guignon et Chloé Domat s’associent à Kamal Hakim pour nous livrer un hommage émouvant et humain. Au départ destiné à être lu par celui qui compose la majeure partie du récit, une figure emblématique de la médecine pédiatrique.

Le Dr Sacy n’aura malheureusement pas le temps de découvrir cet ouvrage lui étant, à présent, entièrement dédié. À travers son récit de vie, les journalistes nous font découvrir un homme plein de compassion, dévoué à son travail, et à son service malgré les événements historiques qu’il traverse de 1950 à 2024.

Un Beyrouth malgré tout, tour à tour bousculé par la crise économique, l’explosion de son port, et une gestion politique, tantôt pro-occidentale, tantôt pro-arabe… Qui mènera, entre autres, après plusieurs décennies, le pays à l’effondrement économique actuel.

Kamal Hakim rend à ce soignant toute sa bonté et son courage, en le représentant avec ses inoubliables « bretelles » lui donnant cet air de « compassion » qui le caractérise. Les illustrations sont réalistes et claires afin de comprendre au mieux toutes les informations traduites dans cet ouvrage publié aux Éditions Steinkis.

La conclusion :

Une rétrospective sous le signe du « cœur » et de la solidarité. Beyrouth malgré tout aux Éditions Steinkis devient malgré lui, un hommage à cette figure emblématique de la médecine, le Docteur Robert Sacy. Décédé le 10 mai 24 d’une crise cardiaque, son histoire se lie à celle d’un pays encore sous les feux de la guerre.

Sophie Guignon et Chloé Domat s’inspirent de leur rencontre, mais aussi de leurs reportages filmés pour différentes chaînes. Une mine d’informations et d’explications, mais surtout un ouvrage d’une humanité et d’une expertise « saine » et non dirigée politiquement. Ancré dans l’actualité et très émouvant.