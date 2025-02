Eugénie et les mystères de Paris – Tome 4 – Éditions Glénat BD

Partagez





Une nouvelle enquête rocambolesque pour Eugénie et les mystères de Paris, dans une capitale française fantasmée !!

Eugénie et ses amis de la « Confrérie du Vidocq » se retrouvent confrontés à un mystérieux personnage. Un assassin masqué, le guignol maléfique, s’en prend aux notables de la ville. Le tout Paris est effrayé et n’ose plus sortir de chez lui ….

BD jeunesse à retrouver depuis le 19 février 25 aux Éditions Glénat. (+ 8)

Le décor :

Des enfants devant un spectacle de marionnettes…

À la fin du spectacle, où les enfants ont interagi avec Guignol, Ferdinand présente Eugénie et Charlotte aux marionnettistes ! Tandis qu’Hugues, le montreur, est heureux de rencontrer la fille et la nièce du commissaire Planier, Herbert, son aide marionnettiste semble perplexe.

Mais il est tard, et il est temps pour les filles de rentrer avant la nuit. Et pendant que Ferdinand les raccompagne, aucun d’eux ne se doute que l’assistant d’Hugues les suit.

En rentrant, une grande surprise les attend. C’est Blanche !! La tante d’Eugénie est venue les saluer et constater qu’Edmond s’occupe bien d’elles. Mais, le jugement de séparation n’ayant pas encore eu lieu, les deux parents se chamaillent un tantinet avant que la femme quitte l’appartement en claquant la porte !!

Un peu plus tard dans la soirée, dans la loge d’un théâtre, on retrouve Herbert, l’assistant d’Hugues en train de fomenter un mauvais coup. Il sait que le commissaire est bien médiocre comme enquêteur, mais qu’Eugénie et la « confrérie « qu’elle a crée avec ses amis, sont responsables des enquêtes résolues…

Et il ne compte pas en rester là….

Le point sur la BD :

Quatrième tome de cette série jeunesse, Eugénie et les mystères de Paris, dans la veine d’un « Club des cinq » de notre enfance, mais, dans un Paris légèrement fantasmé, en pleine révolution industrielle !

On retrouve notre petite bande de gamins, toujours motivé à annihiler le crime ! On rencontre également des personnages dont les noms éveillent en nous la crème de la crème de personnages historiques et/ou de romans, comme un certain Raoul d’Andrésy alias Arsène Lupin, Fantomas ou Vidocq. Éric Summer nous engage cette fois sur un scénario assez mystérieux et angoissant, avec un personnage masqué relativement effrayant, qui se faufile comme un serpent dans la vie de nos petits héros. À la poursuite d’un assassin donc, et d’un nouveau complot contre nos enquêteurs en herbe, plus que jamais en danger, dans ce quatrième tome publié aux Éditions Glénat BD.

L’univers de Miriam Gambino, entre ambiance steampunk et personnages mi-réalistes/mi-animes, convient aux enfants à partir de 8 ans jusqu’à 13 ans.

La conclusion :

Notre jeune enquêtrice n’en a pas fini avec « Le maître du chaos », titre de ce quatrième opus d’Eugénie et les mystères de Paris !!! On voyage d’énigmes en énigmes, entre dangers mortels et complot contre « la confrérie de Vidocq ». Un trio d’enfants et des aventures à la fois fantastiques et réalistes auxquelles on reste suspendues… Jusqu’au prochain tome publié aux Éditions Glénat !!!!