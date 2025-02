Sarina : Lève-toi ! au Théâtre Essaïon

Partagez





Sarina, Lève-toi ! Spectacle original mêlant stand-up et musique. Laissez-vous séduire par Sarina, artiste belge aux multiples talents, qui refuse d’être définie uniquement par sa cécité.

Une artiste qui refuse les étiquettes

Aveugle depuis la naissance, Sarina a toujours redouté d’être enfermée dans son handicap. Très tôt, sa grand-mère lui offre une échappatoire : la musique. Une révélation qui lui ouvre les portes d’un univers sans limites. À travers les chansons d’artistes révolutionnaires, elle raconte son propre parcours de chanteuse, refusant les cases et les préjugés.

Un hommage aux grandes voix du monde

À travers des récits mêlant anecdotes personnelles et historiques, Sarina partage son histoire tout en mettant en lumière des figures emblématiques comme Nina Simone, Joséphine Baker, Fairouz ou Billie Eilish. Sur scène, elle revisite les classiques de ces artistes avec sa voix cristalline, transportant le public à travers les époques et les cultures. Plus qu’un concert, son spectacle est un voyage sensoriel, un hommage vibrant à ces femmes qui ont marqué l’histoire de la musique et brisé les barrières.

Auteur : Sarina

Mise en scène : Sarina sous le regard bienveillant de Tania Garbarski et Charlie Dupont

Direction Musicale : Ilan Abou

Artiste : Sarina (chant, piano et guitare)

Scénographie : Nitsan Cohn

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

Spectacle du 19 mars au 21 mai 2025, mercredis à 21h (relâche le 26 mars)

Théâtre Essaïon – 6 Rue Pierre au Lard, 75004 Paris

Tél : 01 42 78 46 42

Durée 1h

Tarifs : 18€/25€

