Premier marché de la truffe et des producteur locaux à Saint-Jean-Cap-Ferrat

Le dimanche 23 février prochain, la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat organise, en partenariat avec la Fédération Régionale des Trufficulteurs Provence Alpes Côte d’Azur, la première édition de son marché de la truffe et des producteurs locaux. Cet événement qui aura lieu en plein cœur du village, au Théâtre sur la Mer, mettra en lumière le travail de ces agriculteurs passionnés ainsi que la richesse de notre terroir en hiver. Il s’agit d’une véritable démarche engagée de la part de la commune, qui invite exclusivement des producteurs, paysans transformateurs, trufficulteurs, artisans/artistes locaux partageant une vision commune d’authenticité.

Ce marché sera l’occasion de rencontrer des trufficulteurs locaux qui présenteront leurs Tuber melanosporum, Reine des truffes, fraîchement récoltée. Tous respectent une démarche rigoureuse, récoltant leurs truffes à la main et les conservant avec soin pour garantir une qualité optimale. Pas de truffes importées, pas d’arômes artificiels : ici, tout est 100 % local et authentique, cavé la semaine du marché !

Sont également prévues des démonstrations d’un chien truffier de Philippe de Santis, qui impressionnera par son flair exceptionnel. Rendez-vous dimanche 23 février à 11h00 et 15h00 au Théâtre sur la mer !

Le marché permettra de rencontrer de nombreux artisans et agriculteurs locaux, qui se feront un plaisir de partager leurs passions pour la truffe. Sont également présents des artistes locaux qui, à l’image des producteurs, travaillent sur notre territoire. Sculptures en bronze, peintures sur porcelaine, créations artisanales en métal et coutellerie : ces artisans partagent une démarche respectueuse de la matière et de la tradition locale.

Les visiteurs pourront tenter leur chance pour gagner un panier garni, composé de produits du terroir offerts par les exposants, incluant 150 g de truffe, sera mis en jeu. Chaque exposant offrira un lot, et un tirage au sort désignera le gagnant à 17h00 !

Marché de la truffe et des producteurs locaux, dimanche 23 février au Théâtre sur la Mer, de 9h30 à 17h30.