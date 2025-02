Et Dieu Créa Le Sport au Grand Point Virgule

Partagez





Et Dieu créa le sport – Comédie pétillante qui revisite l’histoire du sport avec une bonne dose d’humour. Cette épopée céleste prend vie sur la scène du Grand Point Virgule. Réservez vite !

Quand le sport devient une religion

Face à un monde gangréné par la violence, Dieu décide d’envoyer cinq anges sur Terre avec une mission ambitieuse : instaurer une paix durable. Leur solution ? Insuffler un nouveau langage universel, une communication passant non plus par les mots, trop souvent source de conflits, mais par le corps. Ainsi naissent des disciplines sportives, autant de tentatives de canaliser la violence et d’unir les peuples. Mais encore faut-il que ces anges parviennent à se mettre d’accord…

Un spectacle plein d’énergie et d’humour

Entre chorégraphies rythmées, dialogues percutants et mise en scène inventive, la troupe captive son public et l’embarque dans une fresque jubilatoire. La narration, portée par la voix emblématique de Nelson Monfort, ajoute une touche de nostalgie aux grands moments du sport.

Pendant 1h20, le spectacle alterne entre rire et réflexion, prouvant que le sport n’est pas qu’une simple compétition, mais un véritable langage universel. Une pièce dynamique et intelligente, qui séduira autant les amateurs de théâtre que les passionnés de sport.

Auteurs : Alexis Chevalier, Marguerite Kloeckner

Artistes : Alexis Chevalier, Marguerite Kloeckner, Sibylle de Montigny ou Sophie Deforge, Grégoire Roqueplo, Thibault Truffert

Metteur en scène : Alexis Chevalier

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

Représentation tous les mercredis soir à 19h30

Le Grand Point Virgule – 8 bis rue de l’Arrivée, 75015 Paris

Durée : 1h20

Tarifs à partir de 15 euros

Réserver

#SportEtSpiritualité #DieuCréaLeSport #HumourEtSport #SpectacleSportif #PassionSport #ThéâtreEtSport #CultureSportive #NelsonMonfort #HistoireDuSport #GrandPointVirgule #Humour #SpectacleHumoristique #SortirAParis