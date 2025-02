Love not dead – Ed. Delcourt

Love not dead est un album de la collection Pataquès, paru aux éditions Delcourt, fin janvier 2025. Une bande dessinée de Shyle Zalewski, qui propose de suivre Shyle dans un monde où l’amour n’existe plus, ou pas. Elle va devoir apprendre aux autres ce qu’est l’Amour !

Shyle voit une valise près de l’entrée. Elle demande à qui elle appartient. Son amie lui répond qu’elle est à elle. Shyle voit bien qu’elle ne lui appartient pas. L’autre répond que si, en lui demandant de se barrer ! La jeune femme vient s’installer chez un couple d’amis. Elle est ravie, les remercie. Elle ajoute que ça lui fait plaisir de les voir, car elle en était à se demander si l’amour était mort ! Les deux amis la regardent et lui demandent ce qu’est l’amour…

Chez son psychologue, Shyle est allongée. Elle écoute les paroles de l’homme derrière elle. Il demande si cette chose qu’elle appelle « amour » est tangible. La jeune femme répond que c’est comme apprécier du chocolat. Du coup, c’est bien pareil avec une personne ! Sur son carnet, le psychologue se demande si sa patiente a des pulsions cannibales…

L’album, au format carré, présente des saynètes du quotidien de Shyle, qui découvre que l’amour a disparu. Elle seule n’a pas oublié. Elle va devoir survivre dans ce monde étrange, où la notion d’amour n’existe pas, oubliés désir, émoi, romantisme… Comme le symbole cœur qui n’évoque rien à personne ! Ainsi, la bande dessinée s’amuse à travers différentes scènes absurdes et drôles, offrant aussi une fable contemporaine, parfois critique. Inspirée par la culture musicale de l’autrice, l’album se structure autour de dix chapitres, chacun lié à une chanson – de Cat Power à Daniel Johnston, en passant par Weezer et les Ramones. Ce récit punk, corrosif et rebelle, s’adresse à un public adulte, sensible à l’humour et à la vulgarité qui le ponctuent. Le dessin simple mais efficace soutient le récit, apportant une dose de folie à cette critique de la société et de ses relations superficielles.

Love not dead est un album humoristique, de la collection pataquès, des éditions Delcourt. Une fable contemporaine, qui vient s’amuser de l’amour, le malmenant, à travers un monde où il n’existe pas et où les relations sont très différentes, superficielles, corrosives…