La fille aux cheveux turquoise – Éditions Anspach

Et si vous rencontriez, un jour, la fée bleue du conte de Pinocchio, sans le savoir ! Cette fille aux cheveux turquoise​, qui représente l’espoir et tout l’amour protecteur qu’elle peut donner pour soutenir ceux qu’elle aime. Carlo, lui, l’a rencontré, un jour en juillet 1872, cachée au milieu des buissons, et elle lui a, non seulement inspiré le conte qu’il a écrit bien plus tard : Pinocchio. Mais aussi, lui a donné le souffle du bonheur toute sa vie.

Un récit délicat, palpitant d’émotions et de bienveillance, racontant la genèse d’un roman incontournable.

À retrouver aux Éditions Anspach depuis le 2 septembre 24. Histoire complète (+10)

Le décor :

Juillet 1872, Résidence d’été des “Lorenzini”…

Pendant que Michelone, le jardinier de la famille Lorenzini, s’affaire au milieu des plantes, sa fille, Giovanna, court dans les allées. Mais elle a quelque chose à lui montrer expressément. Cela tombe assez mal, car les maîtres viennent d’arriver, et il faut aller porter les bagages. La petite fille blonde aux immenses yeux bleus est un peu déçue, mais laisse son père rejoindre les servants, qui attendent alignés sur le perron de la villa « Il bel reposo ».

Madame est déjà de bien mauvaise humeur. Son mari, Paolo, à peine arrivé, a décidé de filer directement à la manufacture de porcelaine. Et, où sont donc les rosiers que Michelone devait planter près de l’entrée ?

Le jardinier fait au mieux pour la contenter en l’accompagnant voir le résultat de son travail du printemps : Un merveilleux buisson de roses​, roses ….. Dont toutes les fleurs ont disparu ?!!!!!

C’est là que la petite Giovanna arrive, aussi fière et ingénue que son geste, avec un superbe bouquet pour Madame !!! Ce qui n’est vraiment pas du goût de celle-ci qui vient à menacer Michelone de perdre son travail, malgré les plates excuses qu’il avance.

Giovanna prend conscience de sa bêtise, si honteuse, qu’elle court se réfugier dans le jardin pour pleurer. C’est là que Carlo Collodi, le frère du maître, l’aperçoit. Il tombe littéralement sous le charme de cette petite fée aux cheveux si blond, qu’ils semblent avoir des reflets bleus, comme ses yeux… Et qui lui rappelle inexorablement sa petite sœur.

La naissance d’une belle et insoluble amitié qui durera des années, et même au-delà de la vie !!!

Le point sur la BD :

Il est des rendez-vous que l’on ne peut manquer. La fille aux cheveux turquoise aux Éditions Anspach, en est un. Elena Triolo s’empare avec délicatesse, de l’histoire du créateur de Pinocchio, et de la naissance de cette fée qui le suivra à travers les âges ! Tout au long du récit, on partage les émotions des personnages.

On s’attache, comme Carlo, à cette gamine aux airs angéliques, avec ses mimiques tellement expressives : souriante, boudeuse, enjouée. Et sa représentation graphique, au fil des années, dans des décors tantôt doux et lumineux. Le trait est doux, léger comme magique !

D’autres fois, un peu plus sombre, car l’autrice nous raconte également, une Italie franchissant pas à pas l’histoire : De 1872 à 2016, ses aléas, ses invasions… Avec ses bonheurs, ses pertes, au fil des générations.

Le récit nous fait traverser des vies entières, accompagné par les dialogues échangés, représentant avec sincérité et humanité ces vies. Et au-delà, à travers cette narration des deux protagonistes principaux, donnant un ton plus mélancolique et nostalgique.

La préface de Philippe Nihoul, nous enrobe de connaissance et nous prépare au récit. Tandis que le post face de remerciements d’Elena Triolo clôture le récit très personnellement, à coeur ouvert car elle porte des gènes de cette fameuse fée !

La conclusion :

Une œuvre touchante de réalisme, avec cette amitié intemporelle qui inspirera les premiers écrits de « l’histoire d’une marionnette » dans un journal pour enfants de l’époque. De là, naîtront « Les aventures de Pinocchio », où nous retrouverons cette fée bleue, petite Giovanna s’épanouissant au fil de la vie, jusqu’à laisser une trace indélébile dans les esprits des enfants. De celui de Carlo, même au pays des anges !!! Et de nous, les lecteurs, après avoir refermer cet exemplaire de La fille aux cheveux turquoise aux Éditions Anspach.

NB : On ne sort pas indemne de cette lecture, qui m’a tiré quelques larmes et une envie irrépressible d’aller découvrir tous les endroits que nous fait partager Elena Triolo dans son propre chef d’œuvre ! Bien sûr aussi de croire aux fées et à la magie de l’histoire !