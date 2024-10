Belmondo – Peut-être que je rêve debout… – Ed. Glénat

Belmondo – Peut-être que je rêve débout… est le premier biopic en BD, du populaire acteur français, paru aux éditions Glénat, fin août 2024. Un one-shot passionnant, de LF Bollée et Jean-Michel Ponzio, qui offre un récit entre souvenirs et carrière, de la star du cinéma français.

D’un pas lent, un monsieur âgé s’avançait dans l’allée qui le menait à son atelier. C’était l’hiver, l’homme frissonnait sous son imperméable qu’il s’évertuait à porter tous les jours et qui ne le protégeait pas assez du froid. Il venait à son atelier, tous les jours, sauf le dimanche, également lorsque sa santé ne lui permettait pas. Comme souvent, il avait l’air perdu dans ses pensées, imaginant probablement son prochain projet. L’homme était sculpteur, l’un des plus célèbres de son art. Ce jour-là, il fut surpris de trouver sa porte ouverte à clé. Il pensait avoir oublié de verrouiller l’atelier la veille… Mais cela ne lui arrivait jamais ! Il entra prudemment, malgré tout, sentant qu’il n’était pas seul. Un visiteur l’attendait là, dans l’obscurité. C’était Jean-Paul, son fils. Celui-ci demande à son père s’il se souvient lui avoir donné la clé de son atelier.

Le père et le fils se retrouvent et discutent, suggérant ainsi de retrouver l’enfance de l’acteur… Ainsi commence le biopic autour de Jean-Paul Belmondo, proposant un bel ouvrage de 224 pages et en grand format. L’album est donc imposant, mais se divise en plusieurs chapitres, permettant une lecture plus aisée. La bande dessinée est belle et captivante, permettant de revenir sur l’enfant, l’homme et l’acteur. Le récit est riche et intéressant, plutôt bien rythmé et intime, avec ces souvenirs et ces échanges entre père et fils. Revenir aussi sur la carrière reste captivant, avec des scènes cultes, des échanges, d’autres personnalités à retrouver, des anecdotes… Le roman graphique offre une histoire plaisante à suivre, respectant le personnage, entre humour et nostalgie. Le dessin se voit saisissant, avec un trait fin, remarquable, proposant un bel album à découvrir.

Belmondo – Peut-être que je rêve debout… est un roman graphique sublime et captivant, des éditions Glénat. Un très bel ouvrage intime, un biopic original consacré au plus populaire des acteurs français, qui sera aussi un joli cadeau de Noël, à déposer au pied du sapin, pour les plus grands fans.