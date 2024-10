Fleurus et Haribo s’associent pour fêter Halloween !

Les éditions Fleurus et la marque de confiserie Haribo s’associent, le temps de fêter Halloween, pour présenter un cahier souple de jeux. Un magazine pour les enfants, invitant, à travers différents jeux immersifs et gourmands, à découvrir des mondes parallèles…

Les mystères d’Halloween est un magazine de jeux, pour enfants, à partir de 7 ans. Il invite rapidement les bambins à pénétrer dans un univers coloré, gourmand et fabuleux. Le premier jeu, intitulé Un mystère chez Tagada, propose de suivre la fameuse fraise. Alors qu’elle est sur le point de se coucher, Tagada entend des bruits. Lorsqu’elle allume la lumière, elle découvre sa chambre envahie de personnages d’Halloween. Il y a des fantômes, des araignées, des chauves-souris, des citrouilles, des portraits de vampires, ou encore de sorcières. Les enfants sont invités à observer la scène et à coller l’autocollant du personnage qui n’apparaît que deux fois !

Le cahier souple propose aux enfants de suivre Tagada, dans un monde parallèle. Ainsi, à travers divers jeux, les bambins découvrent un univers autour du thème d’Halloween. Il y a des jeux d’ombres, des messages secrets, des puzzles ensorcelés, des labyrinthes, des jeux de suites, des différences, des charades, des sudokus… Il est plaisant, pour les enfants de retrouver l’univers d’Halloween et toutes ces créatures, entremêler des gourmandises et personnages Haribo. En effet, les enfants suivent Tagada, la fameuse fraise, mais, ils retrouvent également des crocos, dragibus, réglisses, chamallows… Les enfants doivent donc résoudre des jeux et énigmes, pour aider les bonbons Haribo piégés dans le monde parallèle. L’univers graphique est plaisant, rond et coloré, drôle et gourmand.

Les mystères d’Halloween est une collaboration surprenante et gourmande, entre les éditions Fleurus et la confiserie Haribo. Le magazine propose des jeux et une belle aventure, entre observation, logique et énigmes et mêlant habilement l’univers d’Halloween aux bonbons Haribo !