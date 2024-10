Quel temps de chien ! – Ed. Glénat jeunesse

Quel temps de chien ! est un album jeunesse plein d’humour, de Pog et Lili la Baleine, paru aux éditions Glénat jeunesse, en septembre 2024. Une histoire qui a du chien, jouant avec un texte incisif, des illustrations pop et un animal au fort caractère !

Kiki est un petit chien qui vit dans la petite maison de Mémère. Le panier du petit chien est placé devant la fenêtre, à côté du radiateur. Cela lui permet de rester au chaud, mais aussi d’aboyer sur le facteur, lorsqu’il passe. Kiki est heureux chez Mémère. Elle lui prépare toujours de bons petits plats ! Le petit chien mène une vie de pacha. Après le repas, Mémère et Kiki font toujours une promenade. Mais aujourd’hui, il pleut. Le petit chien n’a aucune envie de se mouiller les pattes, il fait une grimace. Mais Mémère insiste et affirme que c’est bien de prendre l’air, que c’est bon pour la santé et le moral.

Kiki est un fier petit chien, et lorsqu’il faut porter un manteau ridicule et se promener sous la pluie, le petit chien fait des caprices ! Ainsi, les jeunes lecteurs suivent le petit chien qui fait sa balade, bien mécontent de voir ses congénères parés de manteaux ridicules et obligés de se promener sous la pluie… En effet, lorsque Kiki découvre son allure, dans les flaques d’eau, il est catastrophé ! Il ne comprend pas pourquoi le meilleur ami de l’homme doit être ainsi paré et ridiculisé. Le texte reste dynamique, décrivant les ressentis du petit chien, bien décidé à s’affirmer et contester. L’histoire est donc pleine d’humour, à travers un texte incisif par moments. Les illustrations restent rondes et plaisantes, offrant un trait moderne et fluide, ainsi qu’un univers expressif et coloré.

Quel temps de chien ! est un album jeunesse amusant, des éditions Glénat jeunesse. Un livre à la narration plaisante et incisive, invitant à suivre un petit chien qui s’agace face à la volonté des hommes à ridiculiser leur compagnon à quatre pattes.