FLEXX, un nouveau club de sport en plein coeur de Nice

Il y a quelques jours a eu lieu l’inauguration officielle de FLEXX, en présence de Christian Estrosi et de plus de trois cents invités. L’établissement, situé au n°4 de la rue Sacha Guitry, abritait jusqu’en 2015 les mythiques Brasseries Georges, bien connues des Niçois et des azuréens. Il a fallu plusieurs mois de travaux pour que naisse ce nouveau concept inédit à Nice.

Un concept imaginé par les fondateurs du restaurant Casa Leya

FLEXX a été imaginé par Marion Boyadjis et Pierre-Nicolas Bacquet, également fondateurs du restaurant italien Casa Leya (36 Cours Saleya). Diplômés de l’École Centrale Paris, ils ont délaissé la capitale en 2016 pour s‘installer à Nice et profiter d‘une meilleure qualité de vie. Les deux associés se sont lancés dans la restauration en reprenant le Bistro Romain en avril 2017. Après quelques mois d‘exploitation, ils transforment les lieux en un restaurant italien : Casa Leya. Fort de ce succès, les deux jeunes entrepreneurs ont souhaité se lancer dans une nouvelle aventure en proposant une expérience personnalisée dans un lieu exceptionnel pour prendre soin de son corps et de son esprit. Tous les deux sportifs, ils imaginent alors FLEXX, un Club Sport & Bien-Être novateur au cœur de Nice. Au début de l’année 2023, ils ont alors fait l’acquisition des plus de 3000m² abandonnés des iconiques Brasseries Georges. Après plusieurs mois de travaux, ils ont ouvert FLEXX avec deux projets attenants : FOODIE, un coffee-shop gourmand et healthy, ainsi que MOON, un hôtel de 30 chambres.

FLEXX, un club de sport haut de gamme

FLEXX est avant tout un club de sport haut de gamme entièrement équipé de machines dernier cri qui propose, en plus, des cours collectifs – du plus classique (abdos fessiers, aquabike,cycling ou encore step) au plus novateur (cross training, grit, abdos hypopressifs ou encore suspensions)– et des coachings personnalisés dispensés par des coaches diplômés d’Etat.

Depuis la salle, l’établissement s’étend sur un espace de co-working (comprenant 15 bureaux spacieux, une salle de réunion avec un système de visioconférence à la pointe de la technologie ainsi qu’un meeting pod) et un restaurant à la carte healthy. Les membres du club peuvent s’y attabler pour déguster des plats équilibrés et des brunchs complets. Un endroit idéal, exclusivement réservé aux adhérents, pour faire une pause après une séance d’entraînement.

Les amateurs de bien-être peuvent également profiter d’un spa comptant une piscine chauffée à 30 degrés toute l’année, un sauna, un hammam, un espace détente ainsi qu’un institut de beauté signé par la prestigieuse marque Algotherm.

FLEXX, Club Sport & Bien-être 4 rue Sacha Guitry, 06000 Nice

Ouvert de 7h à 22h du lundi au vendredi et de 8h à 20h les samedis et dimanches

Pour plus de renseignements : www.flexx-club.fr