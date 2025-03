Mon Airfryer végé – Ed. Leduc

Mon Airfryer végé est un ouvrage culinaire, de Niki Webster, paru en janvier 2025, aux éditions Leduc. Un livre qui propose de cuisiner des repas végé savoureux et légers, avec l’aide de l’Airfryer. Des plats prêts en 30 minutes maxi, et pour toute la famille !

Le livre débute avec un sommaire simple et efficace. Une introduction fait suite, avant de retrouver des informations sur l’Airfryer. Ainsi, il y a des informations sur le fonctionnement, le vocabulaire et des trucs et astuces, utiliser au mieux l’appareil ! L’alimentation saine et végétalienne se trouve aussi expliquée, suggérant de mettre en avant des aliments bruts et frais. Un régime alimentaire consistant à manger des aliments sains. Il y a des légumes, fruits, légumineuses, noix et graines, pour nourrir le corps tout en respectant la nature et les animaux. Dernières notes de la cuisinière sont à découvrir avant de retrouver les premières recettes autour des petits déjeuners et des brunchs.

L’ouvrage culinaire propose 72 recettes végétariennes savoureuses, légères et rapides, prêtes en moins de 30 minutes. Le livre offre des plats colorés et équilibrés pour tous les repas de la journée, du petit déjeuner au dîner, en passant par des brunchs et des desserts. Les recettes sont claires et détaillées, avec des informations pratiques comme le nombre de parts, les temps de préparation et les étapes à suivre. Ces dernières restent bien définies, pour réussir au mieux les plats suggérés. Chaque recette est accompagnée de conseils et astuces pour une cuisine simple et économique. L’utilisation de l’Airfryer permet de savourer des repas sains tout en limitant l’utilisation de matières grasses. Un livre idéal pour les adeptes de la cuisine végétarienne à la fois gourmande et rapide.

