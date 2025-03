Edenwood – Tome 1 – Ed. Delcourt

Edenwood est un comic, de Tony S. Daniel, qui débute avec ce premier tome, paru aux éditions Delcourt, en février 2025. Un récit étrange, violent, dans lequel on suit un adolescent transporté malgré lui dans ce monde terrifiant, où se déroule une guerre entre sorcières et démons.

A William’s Bay, dans le Wisconsin, à moins de deux kilomètres de la barrière de l’Edenwood, un groupe de gamins se promène. Les adolescents semblent suivre Elias. Ils parlent de l’Edenwood, de démons et de traversée. Elias explique aux autres que personne ne doit s’éloigner de la plage. Il affirme que si un con désobéit, il ne viendra pas à son secours ! Alors qu’un d’eux se plaint de ne plus voir son personnage préféré dans les comics, Adelai part vers la forêt. Il semblerait qu’elle veuille rejoindre quelqu’un. Elias voit ainsi sa sœur partir du groupe. Il lui rappelle qu’il n’ira sauver personne… Adelai poursuit son chemin et un peu plus loin appelle Rion. Celui-ci apparaît, avec une belle fleur dans la main. La jeune fille lui demande s’il a retrouvé Pip. Rion affirme que non, mais qu’il continuera à le chercher… Les deux jeunes gens s’embrassent.

La bande dessinée plonge dans un univers sombre où démons et ensorceleurs se livrent une guerre sans merci. Rion, un adolescent ordinaire, se retrouve projeté dans cette dimension cauchemardesque à la recherche de sa petite amie, perdu dans un monde chaotique et violent. L’intrigue mêle dark fantasy et science-fiction, avec une narration parfois complexe, alternant entre passé et présent. Les transitions peuvent déstabiliser, mais le mystère s’épaissit à mesure que l’histoire progresse. Les illustrations sont magnifiques, riches en détails, offrant une immersion totale dans cet univers graphique impressionnant. Les scènes d’action sont intenses, parfois horrifiques, avec des démons effrayants et des paysages lugubres. Bien que certains aspects de la narration soient difficiles à suivre, l’histoire est captivante et addictive. Ce premier tome promet une aventure épique, pleine de mystère, de magie et de batailles sanglantes, laissant une forte envie de découvrir la suite.

Edenwood est une nouvelle série des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome. Un comic fascinant et horrifique, qui présente une aventure épique et fantastique, pour un adolescent parti à la recherche de son amie, dans un monde en guerre.

