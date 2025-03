Mutti lance sa nouvelle sauce tomate Provençale au thym

Mutti, marque italienne emblématique, élargit sa gamme avec une nouvelle sauce tomate Provençale au thym, qui évoque toute la richesse des saveurs méditerranéennes. Cette sauce est un véritable délice pour les amateurs de cuisine parfumée et authentique. Elle allie la douceur de la tomate de qualité supérieure à l’arôme unique du thym de Provence IGP, pour offrir une expérience gustative inédite.

Fondée en 1899, la marque Mutti est devenue un acteur majeur des sauces tomate en Italie. Elle est reconnue pour la qualité de ses produits. Mutti privilégie des tomates 100% italiennes, cultivées de manière durable. Grâce à son expertise, la marque combine tradition et innovation. Elle propose des sauces savoureuses et pratiques. Chaque produit reflète la passion de Mutti pour la tomate, cœur de sa production.

La sauce tomate Provençale au thym Mutti fait la part belle aux saveurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec des tomates rigoureusement sélectionnées, cuisinées et mélangées avec du thym IGP. Cette association permet de sublimer les plats avec un goût parfumé, léger et parfaitement équilibré. Idéale pour accompagner des pâtes, des légumes grillés ou des plats traditionnels, cette sauce se distingue par sa délicatesse. Elle apporte une touche de fraîcheur et de caractère aux repas, tout en restant subtile. Le mariage de la tomate et du thym fait de cette sauce un produit incontournable. Elle ravira ceux qui recherchent une saveur provençale authentique et raffinée. Elle trouvera rapidement sa place dans les placards des cuisines !

La sauce tomate Provençale au thym de Mutti se distingue par sa qualité exceptionnelle. Elle met en valeur le savoir-faire de la marque, fruit de nombreuses années d’expertise. Son goût délicat et ses arômes parfumés apportent une touche raffinée à chaque plat. Chaque bouchée transforme le repas en un véritable voyage au cœur de la Provence.