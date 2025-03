Petit chien – Un livre à toucher – Ed. Gründ

La collection Un livre à toucher, des éditions Gründ, s’agrandit avec deux nouveaux titres parus en février 2025. Il y a notamment Petit chien, un livre tout en carton, d’Ingela P. Arrhenius, avec des matières à toucher, pour éveiller les tout-jeunes lecteurs, entre observation, écoute et toucher.

La première double page présente une grande illustration, ainsi qu’un chien tout en longueur. Une phrase courte et simple, invite à observer le nez qui brille de l’animal. Aussi, les enfants vont pouvoir toucher la truffe, lisse, glissante et un léger froide. Le chien, tout en longueur, amuse ! La deuxième double page présente un autre petit chien, un caniche. Celui-ci possède des poils tout doux et tout bouclés. Les enfants vont donc toucher la tête du caniche et son encolure. De plus petite taille, le chien semble tout à fait adorable. Il a un regard complice avec la souris cachée dans son trou !

Le livre à toucher, tout en carton, solide, est parfait pour les petites mains des jeunes enfants. Il propose de découvrir plusieurs races de chien, tout en s’amusant à toucher des matières. Le sens du toucher est stimulé, ainsi que la vue, avec de belles et grandes illustrations. Le texte reste court et adapté aux jeunes lecteurs, pour le développement du langage et l’enrichissement du vocabulaire. Les matières à toucher sont variées, offrant différentes sensations, entre le lisse, le doux, la cannelure… A la fin du livre, un flap en feutrine à soulever offre une belle surprise. Le dessin reste simple, avec un trait rond, plein de douceur, suggérant un univers coloré.

Petit chien est un album carré tout en carton, de la collection Un livre à toucher, des éditions Gründ. Un livre qui vient éveiller les sens des jeunes enfants à travers une lecture adaptée, de belles et grandes illustrations, ainsi que des matières sélectionnées à toucher.

