Nothing like the movies – Ed. Comet

Nothing like the movies est la suite tant attendue de Better than the movies, de Lynn Painter, paru aux éditions Larousse, dans la collection Comet, en février 2025. Un roman qui propose de suivre Liz et Wes qui luttent pour trouver un équilibre entre sentiments et vie d’étudiant.

Wes trouve qu’il y a un monde fou. Adam lui répond qu’il l’avait prévenu, tout en souriant. Il prend un chewing-gum tous que les deux garçons rejoignent les fêtards. La musique sort à fond d’une enceinte, et tout le monde parle fort, pour se faire entendre. Wes monte les escaliers derrière Adam et Noah, en direction du salon. Là, il semblerait que toutes les connaissances du lycée ont répondu présentes ! Wes voit des gens absolument partout, ne semble pas très satisfait et regrette même d’être venu. Alex court vers lui, depuis l’autre bout de la pièce, pour le prendre dans ses bras et le serrer contre elle. Elle a un sourire compatissant que Wess déteste.

Nothing like the movies est la suite tant attendue de Better than the movies, et elle ne déçoit pas. Liz et Wes, désormais à l’université, se trouvent confrontés à de nouveaux défis. Leurs personnalités ont évolué, et leur relation, autrefois joyeuse, est maintenant mise à l’épreuve par les blessures du passé. Wes, en particulier, traverse une profonde transformation émotionnelle, marquée par un deuil difficile et une culpabilité paralysante. La romance, plus mature et poignante, est alimentée par des doutes et des choix difficiles. L’humour est toujours présent, mais cette suite explore des sujets plus graves et émotionnels. Avec une plume toujours aussi captivante, Lynn Painter livre une histoire sincère et touchante, qui ravira les fans du premier tome tout en offrant une nouvelle profondeur aux personnages.

Nothing like the movies est un roman de Lynn Painter, paru aux éditions Larousse, dans la collection Comet. Un roman tendre, drôle et émouvant, qui permet de retrouver Liz et Wes, entre romance, sentiment et bouleversement de vie.

