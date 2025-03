Ma révolution beauté du visage – Ed. Leduc

Ma révolution beauté du visage est un guide très pratique, de Sylvie Lefranc et Ena Narumi, paru aux éditions Leduc, en février 2025. Un ouvrage qui propose une méthode beauté du visage inédite et naturelle, entre yoga du visage et automassage du fascia pour un visage transformé en quatre semaines.

Le livre débute avec un sommaire détaillé, qui propose surtout huit chapitres. Cela pour travailler l’ovale du visage, le double menton, les lèvres et le contour de la bouche, les joues et les mâchoires, le sillon nasogénien, le front, les paupières supérieures et le regard et enfin les poches et cernes. Après un avant-propos de Keiko Suyama et Sylvie Lefranc, une introduction permet une approche sur cette révolution beauté du visage. Ici, la beauté ne se résume pas à des solutions temporaires. Les causes des problèmes se trouvent identifier pour y remédier durablement. Ainsi, il y a l’approche du fascia, entre détente, renforcer et remodeler, avec ou sans outils. Les muscles du visage ont également leur place, bien évidemment dans cet ouvrage, pour mieux comprendre comment les travailler.

Ainsi, après avoir pris conscience de tous ces problèmes, solutions, outils, capacités et autres, le guide propose de travailler sur huit problèmes récurrents pour la beauté du visage. Chaque problème se voit abordé de manière ciblée, avec des méthodes adaptées à chaque zone du visage. Le guide offre une approche complète et naturelle pour raviver la peau, lutter contre le vieillissement et retrouver une tonicité remarquable. Il combine différentes techniques, allant du yoga du visage aux auto-massages, en passant par le face taping. Ces méthodes sont expliquées à travers des exercices simples et accessibles, adaptés à tous. Chaque étape est illustrée pour faciliter la compréhension et la mise en pratique des exercices. Chaque zone du visage bénéficie d’une approche spécifique, avec un programme en quatre semaines facile à suivre.

Le livre, clair et bien structuré, permet une pratique douce et personnalisée, accessible à tous. Les résultats visibles et durables sont un atout majeur de cette méthode révolutionnaire. Le guide, alliant savoir-faire et pédagogie. Il transforme le soin du visage en un rituel agréable, offrant un visage apaisé, souple et rayonnant.

Ma révolution beauté du visage, des éditions Leduc, propose une méthode naturelle et efficace pour raviver la peau et lutter contre le vieillissement, grâce au yoga du visage, aux auto-massages et au face taping. Ce guide pratique, clair et illustré, propose des exercices spécifiques pour chaque zone du visage. Ces techniques permettent d’obtenir des résultats visibles et durables. Simple à suivre, il permet de retrouver un visage tonique, souple et rayonnant, tout en douceur et à tout âge.

