Laurent Barat à l’Opéra de Nice le 12 mars pour une soirée caritative

Mercredi 12 Mars, dès 19h30, l’Opéra de Nice accueillera la troisième édition de la soirée PALLIA-AIDE, un événement caritatif en faveur de l’association présente au sein du département soins de support et soins palliatifs du CHU de Nice.

Une soirée placée sous le signe de l’humour

Cette soirée caritative, parrainée par Michel Boujenah, sera placée sous le signe de l’humour. En effet, l’humoriste niçois Laurent Barat, installé désormais à Paris, présentera son dernier spectacle sur la scène de l’Opéra de Nice. Avec humour, il évoquera ses souvenirs, ses projets d’avenir et parlera de féminisme, de politique, de dépendance aux écrans, d’intelligence artificielle, de plein de sujets qui touchent chacun d’entre nous.

Une vente aux enchères

En début de soirée, avant le show de Laurent Barat, aura lieu une vente aux enchères dirigée par Madame Agathe Voisin, qui permettra au public d’acquérir de nombreux objets d’exception. Seront ainsi proposés : la fameuse « Chaise bleue » de Charles Tordo, le maillot du capitaine de l’OGC Nice Dante, la sculpture « Bonbon » de Laurence Jenkell ainsi qu’un atelier créatif avec elle, et bien plus encore…

Tarif unique pour la soirée : 20 euros

L’intégralité des fonds récoltés lors de cette soirée permettra à l’association de continuer à améliorer quotidiennement la qualité de vie et des patients et de leur entourage, à travers plusieurs actions et projets.