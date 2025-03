Sector 5 – Ed. Soleil

Sector 5 est un récit complet, de Christophe Bec et Christian Pacurariu, paru aux éditions Soleil, en février 2025. Une bande dessinée, pour public averti, qui offre une plongée sombre, choquante et jonchée de crimes sordides au cœur de l’industrie lucrative du sexe virtuel et des camgirls.

A San Diego, au sud de la Californie, aux Etats-Unis, un paraplégique est tout nu dans son fauteuil. Il est relié par des appareils, un peu partout sur son corps. Derrière lui apparaît une silhouette encapuchée. Cette silhouette inquiétante tourne un bouton. Le paraplégique est surpris. Mais il n’a pas le temps de réagir, de l’électricité vient le brûler, le neutraliser, le tuer. Au centre régional de transit, à Bucarest, dans le sector 1, Peyo lit une lettre et ne semble pas satisfait. Ses collègues lui demandent s’il s’agit d’une lettre de la direction. Peyo répond par l’affirmative. Ils comprennent alors que sa demande se trouve rejetée, encore une fois. Avant de partir, les collègues y vont de leurs commentaires, car cela fait déjà dix fois que la mutation de leur camarade se voit rejetée. Ils ne comprennent pas pourquoi Peyo veut aller bosser dans le sector 5.

Le récit plonge le lecteur dans les bas-fonds de Bucarest, où la violence, la corruption et la perversion se côtoient sans honte. L’inspecteur Marian Ferentari, déchu et solitaire, enquête sur une série de meurtres apparemment sans lien. Le premier, celui d’un avocat, révèle des photos pornographiques sur son ordinateur. Très vite, l’intrigue se tisse autour du monde des camgirls, un univers où le sexe et la violence sont omniprésents. Le dessin de Christian Pacurariu, sombre et réaliste, épouse parfaitement l’ambiance de ce thriller noir. Les scènes crues et le vocabulaire sans concession dépeignent une société roumaine dégradée, plongée dans l’ombre. Le récit oscille entre l’enquête, le meurtrier et une jeune femme, camgirl. La mise en couleur d’Alex Guimaraes renforce la noirceur de ce récit. La bande dessinée est un polar pour un public averti, choqué par l’âpreté du scénario et la violence de l’univers dépeint. Un thriller glacé, sans complaisance.

Sector 5 est un récit complet violent, pour public averti, des éditions Soleil. Un polar sombre, qui offre une plongée choquante pour découvrir les bas-fonds de Bucarest, à travers un thriller noir, une enquête autour d’un tueur en série déterminé et violent.

