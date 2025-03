Une fondue au sommet avec l’huile spéciale fondue Lesieur !

L’hiver s’installe et avec lui, l’envie irrépressible de repas chaleureux entre ami·es ou en famille. Et qui dit convivialité dit… fondue bourguignonne ! Pour transformer ce classique en un moment d’exception, découvrez l’Huile spéciale fondue Lesieur, une préparation qui promet de faire fondre les cœurs et surtout, de sublimer la viande.

Une huile pas comme les autres

Contrairement aux huiles classiques, l’huile spéciale fondue de Lesieur a été pensée pour accompagner chaque bouchée. Au-delà d’être une huile de cuisson, elle vient parfaire les arômes de la fondue bourguignonne. Sa particularité ? Une touche méditerranéenne avec un mélange subtil de thym, romarin et laurier. De quoi parfumer délicatement la viande et rehausser sa saveur, sans effort. Exit les fondues fades, bonjour l’explosion d’arômes !

En plus d’être idéale pour la fondue bourguignonne, cette huile sait aussi se rendre utile en cuisine : marinades, grillades, ou même petites touches aromatiques dans des plats mijotés, elle s’adapte à toutes les envies.

Un succès qui ne se dément pas

Avec plus d’un million de foyers ayant consommé de l’huile spéciale fondue Lesieur ces 12 derniers mois, il est clair que ce produit a conquis les adeptes de bonne chère. Son succès ne fait que croître, notamment en automne et en hiver, périodes où l’on cherche du réconfort dans l’assiette.

Et pour les personnes voulant allier plaisir et praticité, sachez que la bouteille en verre conserve la pureté du produit, et son nouveau bouchon métallique facilite encore plus son utilisation.

Lesieur, un savoir-faire centenaire

Entreprise emblématique de l’agroalimentaire français, Lesieur met depuis plus de 100 ans son expertise au service des gourmand·es. Connue pour ses marques iconiques comme ISIO 4, Coeur de Tournesol ou encore Puget, la marque mise sur des produits de qualité, issus d’un ancrage agricole fort. Engagée dans la transition alimentaire et environnementale, elle continue d’innover pour proposer des solutions gourmandes et responsables.

Un indispensable pour vos soirées d’hiver

Que vous soyez un·e inconditionnel·le de la fondue ou néophyte curieux·se, cette huile spéciale fondue de Lesieur est un incontournable de la saison froide. Facile à utiliser et délicatement parfumée, elle transforme la qualité de vos fondues. Il ne reste plus qu’à choisir votre viande, réunir vos convives et… à vos piques !

📍 Disponible en grandes surfaces – PMC : 6,19 € (1L)