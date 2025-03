Mes créations – Masques en perles

La collection Mes créations, des éditions Gründ, se complète avec la pochette Masques en perles, parue en janvier 2025. Une activité manuelle, pour les enfants à partir de 6 ans, qui suggère de créer six jolis masques à compléter avec des perles autocollantes.

La pochette est complète, elle contient tout le nécessaire pour réaliser six jolis masques avec des perles. Il y a six planches prédécoupées avec les masques, un mètre d’élastique, une planche transparente avec 300 semi-perles autocollantes et une fiche explicative. Les instructions restent simples et minimalistes. Elles se retrouvent en trois phrases. Les enfants doivent décoller les perles autocollantes, selon les codes couleurs à retrouver sur les motifs. Une fois les semi-perles collées, il faudra couper un bout d’élastique, assez grand pour faire le tour de la tête et le nouer, pour pouvoir le porter. Les masques brilleront de mille feux et seront uniques, pour fêter Carnaval !

Les consignes semblent claires et simples, pour cette activité manuelle tout aussi enfantine. En effet, les jeunes créateurs et créatrices doivent choisir leur masque, le retirer facilement de la planche prédécoupée. Il y a une licorne, un dinosaure, des plumes colorées, des princesses. Ensuite, les enfants vont suivre les couleurs sur les masques pour pouvoir coller la perle de la bonne couleur. Un travail de minutie, qui fera travailler la motricité fine des bambins. Cependant, le résultat vaut le coup, les masques finis sont superbes ! Les enfants seront ravis de porter leur propre masque, pour fêter Carnaval et le printemps qui arrive. L’activité est plaisante et simple, avec une pochette complète, qui ne demande aucun autre matériel. Cette pochette peut s’emporter partout, en soirée ou en week-end, pour occuper les enfants, si besoin !

Masques en perles est une nouvelle pochette de la collection Mes créations, des éditions Gründ. Une pochette complète, qui propose aux enfants une belle activité manuelle, pour fêter Carnaval. En effet, six masques, aux couleurs douces, sont à agrémenter de semi-perles autocollantes, pour un rendu sublime et étincelant !

