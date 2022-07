Partagez





Flying Bach Pour la première fois à Paris et pour une représentation unique, les quadruple champions du monde de breakdance “Flying Steps” et le célèbre directeur d’opéra Christoph Hagel prouvent que breakdance et musique classique forment un tandem parfait et inoubliable. Flying Bach a été présenté en tournée dans 35 pays – des États-Unis au Kazakhstan, de l’Australie en Finlande en passant par le Japon – et a déjà captivé plus de 500.000 personnes.

FLYING BACH

Aux Folies Bergère le 29 novembre 2022

Les Flying Steps ont fait leurs débuts en Allemagne en 2010 avec Flying Bach. Depuis ils sillonnent le monde pour le faire découvrir avec un immense succès. Fondée en 1993 par Vartan Bassil et Kadir « Amigo » Memis, la compagnie allemande des Flying Steps compte plus de 40 danseurs professionnels. En 2007, ils ont également fondé la Flying Steps Academy, qui comprend 35 professeurs et plus de 2 100 élèves.

Dans le spectacle Flying Bach, Les Flying Steps, quatre fois champions du monde de breakdance, et Christoph Hagel, le célèbre directeur d’opéra, prouvent que le breakdance et la musique classique sont en parfaite adéquation dans Flying Bach, une performance musicale fascinante. Cette adaptation unique du Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach fait tomber les barrières entre la culture urbaine et la musique classique. Note pour note. Un pas après l’autre. Aux sons du piano, du violoncelle et des beats électroniques.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Représentation unique le 29 novembre 2022

Les Folies Bergère – 32 rue Richer – 75009 Paris

par téléphone : 01 44 79 98 60

en ligne : www.foliesbergere.com

Tarifs : à partir de 52 euros