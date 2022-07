Lilou la licorne – A la recherche de l’arc-en-ciel

Lilou la licorne revient dans un nouvel album, de Lilou Macé et Marie-Rose Boisson, intitulé A la recherche de l’arc-en-ciel, paru en mai 2022, aux éditions Gründ. Une histoire adorable, pour les jeunes lecteurs, tendre et encourageante, pour se donner confiance en soi, aller de l’avant.

Lilou est une belle et petite licorne joyeuse et pleine d’entrain. Elle aime jouer avec ses amis les animaux, apprendre, et courir après les arcs-en-ciel. Mais aujourd’hui, à son réveil, alors que l’automne vient d’arriver, elle ne voit pas d’arc-en-ciel. La petite licorne est étonnée et un peu déroutée. Elle se demande ce qui se passe et où est passé son arc-en-ciel. Lilou ne sait pas comment retrouver cet arc-en-ciel qui a disparu, ni par où commencer. Elle demande à son amie la petite fille de lui venir en aide. Cette dernière, compatissante, d’une voix douce, lui explique qui lui faut partir à l’aventure…

A cette idée la petite licorne se sent poussée par un nouvel élan. Pleine d’entrain la voilà qui débute son voyage, en commençant par les montagnes suisses, après avoir traversée les océans. Un long voyage, plein de découvertes, débute pour la petite licorne, bien déterminée à retrouver son arc-en-ciel disparu. Au fil des rencontres, des saisons et des lieux, elle va comprendre qu’elle n’a pas besoin d’arc-en-ciel et que celui-ci est toujours en elle. L’histoire est adaptée aux jeunes lecteurs, qui s’attachent facilement à cette petite licorne gracieuse et pleine d’énergie. Le récit est également bienveillant et encourageant, prouvant que l’on a en soi, chacun, les ressources suffisantes pour surmonter certains obstacles. Tout comme l’héroïne, l’histoire est tendre, avec des illustrations colorées, des personnages expressifs, et un univers fabuleux, enchanteur.

A la recherche de l’arc-en-ciel est un nouvel album de Lilou la licorne, des éditions Gründ. Une histoire tendre et encourageante, comme un joli conte bienveillant, qui au travers d’un voyage, démontre que l’on a tous les ressources nécessaires en soi pour aller de l’avant.

